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Katlanabilir telefon Samsung Galaxy Fold 2'nin özellikleri neler?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.06.2020 12:45 | Son Güncelleme

Samsung, Samsung Galaxy Fold 2 ile üçüncü katlanabilir akıllı telefonuna imza atmaya hazırlanıyor. İddialar, Samsung Galaxy Fold 2'nin Ağustos ayında tanıtılabileceğini gösteriyor. Peki Samsung Galaxy Fold 2'nin özellikleri nasıl olacak?

Katlanabilir telefon Samsung Galaxy Fold 2'nin özellikleri neler?

Samsung Galaxy Fold 2 de dahil olmak üzere şu sıralar birçok telefonun üretimiyle meşgul. Sızıntılardan yola çıkarak söylemek gerekirse Samsung, Galaxy Fold 2 için ise bu kez farklı şeyler düşünüyor gibi. Zira, Samsung Galaxy Fold 2 gerek çerçeveleri kalın ön ekranı gerekse de dayanıklı bir yapısı olmayan iç ekranı ile eleştiri oklarının hedefinde oldu. Bu da Samsung'un Galaxy Fold 2 için planlarını değiştirmesine yol açtı.

İŞTE SAMSUNG GALAXY FOLD 2 ÖZELLİKLERİ

İddialara göre, Samsung Galaxy Fold 2'nin ekran boyutları değişecek. 3,8 mm'lik ince çerçevelere sahip olması beklenen Samsung Galaxy Fold 2'nin dış ekranının çerçeveleri oldukça küçülecek. Ancak yine de Samsung Galaxy S20 gibi bir ekran kasa / oranı olmayacak. Katlanabilir akıllı telefonun iç ekranını açıldığında ise 7,7 inçlik bir tablete dönüşecek. Ultra ince cam teknolojisi ile donatılacak bu ekranın da çerçevelerinin 3,8 mm'e indirileceğini söylenmekte.

Samsung Galaxy Fold 2 özellikleri

Gelelim Galaxy Fold 2'nin kalbine, yüreğinin en derine. Samsung, Galaxy Note 20'de 5G destekli Snapdragon 865 işlemcisinin kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu işlemci, iddialara göre Galaxy Fold 2'ye de güç verecek. İlk Galaxy Fold'ta 12 GB RAM kullanan Samsung'un, Galaxy Fold 2'de bu değeri bilgisayarlardan alışık olduğumuz 16 GB RAM'e çıkartması işten bile değil. Şimdi Galaxy Fold 2'nin en merak edilen tarafına geçelim. Yani piline.

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold'ta 4380 mAh değerinde iki parçalı bir pil sistemi kullanmıştı. Bu sistem Galaxy Fold 2'de de devam edecek. Ancak pil değeri 4500 mAh'e çıkacak. Böylece daha uzun bir pil ömrü vadedecek. Ayrıca hızlı şarj desteği ile şarj olma süresi de kısalacak.

SAMSUNG GALAXY FOLD 2 NE ZAMAN TANITILACAK?

Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonunun 5 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

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