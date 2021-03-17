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Katlanabilir Xiaomi Mi Mix'in tasarımı fotoğraflarda göründü!

17.03.2021 15:45 | Son Güncelleme:
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Katlanabilir Xiaomi Mi Mix'in tasarımı fotoğraflarda göründü!

Xiaomi'nin katlanabilir akıllı telefonu için yeni bir sızıntı gerçekleştirildi. Xiaomi Mi Mix serisinin bir parçası olacağı söylenen bu akıllı telefonun fotoğrafları ortaya çıktı. İşte katlanabilir Xiaomi Mi Mix'in sızdırılan fotoğrafları!

Xiaomi katlanabilir akıllı telefon pazarına henüz giriş yapmış değil. Ancak bu, firmanın bu sektöre giriş yapmayacağı anlamına da gelmiyor. Zira bir süredir Xiaomi'nin 2021 yılının ilerleyen dönemlerinde katlanabilir akıllı telefon üreteceğine yönelik yaygın bir görüş var. Üstelik bir metroda çekilmiş katlanabilir akıllı telefon fotoğrafı, Xiaomi'nin çok yakında bir katlanabilir akıllı telefon göstereceğinin işareti olarak gösterildi. Nitekim bugün, Xiaomi'nin katlanabilir akıllı telefonuna yönelik yeni bir sızıntı yapıldı. Sızıntıda telefonun fotoğrafları yer aldı.

XİAOMİ'NİN KATLANABİLİR AKILLI TELEFONU ORTAYA ÇIKTI

Xiaomi Mi Mix 4 ailesine mensup olacağı iddia edilen katlanabilir akıllı telefon, sızdırılan fotoğraflara bakılırsa tıpkı Galaxy Fold serisi ve Huawei Mate X2 gibi içe katlanan bir akıllı telefon olacak.

katlanabilir Xiaomi Mi Mix

Ayrıca fotoğraflardan telefonun üçlü bir arka kamera kurulumu ile geleceği görülüyor. Bunun dışında bir ''MIX'' logosu da gözümüze çarpıyor. Buradan da telefonun Mi Mix serisinin bir üyesi olacağı çıkartılıyor.

Xiaomi Mi Mix

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İŞTE KATLANABİLİR XİAOMİ Mİ MİX'İN MEKANİZMASI

Sızdırılan telefonun ekranı ise yok. Bu yüzden katlanabilir ekrana dair detayları görmek mümkün değil. Fakat katlanabilir ekranın, katlanır mekanizmasını görmek mümkün. Burada bizi karmaşık bir tasarıma sahip bir mekanizma karşılıyor. Xiaomi'nin yakın bir tarihte ise ilk katlanabilir akıllı telefonunu duyurması bekleniyor. O telefon, bu telefon mu olur, bunu göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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