HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Katlanan adam' 25 yıl sonra yürüyecek

'Katlanan adam' 25 yıl sonra yürüyecek

DÜNYA HABERLERİ  | 16.07.2020 17:32 | Son Güncelleme

Çin'de "Katlanan adam" olarak adlandırılan Li Hua (44) geçirdiği operasyon sonrasında 25 yıl sonra yeniden yürüyebilecek.

Çin'de "Katlanan adam" olarak adlandırılan ve 25 yıldır yürümekte zorlanan çiftçi Li Hua (44) geçirdiği operasyonun ardından yeniden yürüyeceği ifade edildi. 19 yaşında iken omurgayı ve omurga ile kalça kemiği arasındaki eklemi etkileyen ağrılı, iltihaplı bir romatizma türü olan ankilozan spondilit teşhisi konulan çiftçi Li Hua 25 yıldan fazla süredir dik duramıyor. Hua bu özelliğinden dolayı Çin'de "Katlanan adam" olarak bilinirken, Hua'ya 71 yaşındaki annesi bakıyor.

AMELİYAT BAŞARISI BÜYÜK ŞANS

Çin'deki Shenzhen Üniversitesi Genel Hastanesi'ne genç adamın tedavisini üstlendi. Hastanedeki cerrahlar Hua için geçen yılın Haziran ayından Aralık'a kadar bir dizi cerrahi operasyon gerçekleştirdi. Doktorlar şimdi dik durabilen Hua'nın yeniden yürüyebileceğini söylerken, ameliyatın başarılı geçmesinin büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
244 milyon yıl öncesine ait balık fosili bulundu244 milyon yıl öncesine ait balık fosili bulundu
Adli tatil ne zaman başlıyor? 2020 adli tatil tarihleriAdli tatil ne zaman başlıyor? 2020 adli tatil tarihleri

En Çok Okunan Haberler

Azerbaycan Dışişleri Bakanı görevden alındı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı görevden alındı

Perinçek'ten olay yaratan iddia:15 Temmuz gecesi SMS gönderildi

Perinçek'ten olay yaratan iddia:15 Temmuz gecesi SMS gönderildi

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Ev ve araba alım-satımında önemli gelişme! Çok ağır cezalar söz konusu...

Ev ve araba alım-satımında önemli gelişme! Çok ağır cezalar söz konusu...

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Askeri birlikte koronavirüs alarmı! Sayı 449'a yükseldi

Askeri birlikte koronavirüs alarmı! Sayı 449'a yükseldi

İlginizi Çekebilir

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Diğer Haberler
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada! 1 Azeri asker şehit

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada! 1 Azeri asker şehit

Koronavirüs: Rus bilgisayar korsanları, Covid 19 aşı çalışmalarını hedef aldı

'Dükler' koronavirüs aşısını hedef aldı

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 1011 kişi hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 1011 kişi öldü

Çin’de 244 milyon yıl öncesine ait balık fosili bulundu

244 milyon yıl öncesine ait balık fosili bulundu

İngiltere'den kritik iddia: Rus hackerlar aşı çalışmalarımıza sızıyor

İngiltere: Rus hackerlar aşı çalışmalarımıza sızıyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanı görevden alındı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı görevden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.