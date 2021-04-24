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  4. Katlanan Türk bayrağını düzeltmek için pencere korkuluklarına tırmandılar

Katlanan Türk bayrağını düzeltmek için pencere korkuluklarına tırmandılar

24.04.2021 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta Yavuz Selim İlkokulu'nun 2'nci katındaki pencereye asılan, ancak rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağı, pencere korkuluklarına tırmanan lise öğrencileri tarafından düzeltildi.

Yozgat'ta lise öğrencilerinin, okulun dış cephesinde katlanmış Türk bayrağını düzeltmeye çalıştığı anlar, kameraya yansıdı. Yavuz Selim İlkokulu'nun 2'nci katındaki pencerede asılı bulunan Türk bayrağının, rüzgar nedeniyle katlandığını gören lise öğrencileri, düzeltmek için büyük çaba sarf etti.

6 METRE YÜKSEKLİKTEKİ BAYRAĞI DÜZELTTİLER

Okulun alt kat pencere demirlerine tırmanan öğrencilerden Doğuhan Çanakçı, önce bir arkadaşını omzuna alarak yaklaşık 6 metre yükseklikteki bayrağı düzeltmeye çalıştı. Arkadaşı yukarı tırmanamayınca, Çanakçı, diğer arkadaşı Hüseyin Ünal'ı omzuna alarak kaldırdı. Ünal, uzanarak bayrağı düzelttikten sonra indi.

Okulun kapalı olması nedeniyle öğrencilerin bu tehlikeli tırmanışı gerçekleştirdiği öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat
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