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  4. Katledilen baba ile oğlun son görüntüleri yürekleri dağladı

Katledilen baba ile oğlun son görüntüleri yürekleri dağladı

21.02.2021 18:31 | Son Güncelleme:
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Katledilen baba ile oğlun son görüntüleri yürekleri dağladı

Eskişehir’de geçtiğimiz hafta evlerinde katledilen aileden öldürülen 4 yaşındaki Doruk’un babasına yapmış olduğu masaj görüntüleri yürekleri dağladı.Eskişehir’de 15 Şubat tarihinde İlkay Tokkal’ın eski ortağı tarafından katledilen aileden İlkay Tokkal ve 4 yaşındaki oğlu Ali Doruk Tokkal’ın neşeli görüntüleri ortaya çıktı.

Eskişehir’de geçtiğimiz hafta evlerinde katledilen aileden öldürülen 4 yaşındaki Doruk’un babasına yapmış olduğu masaj görüntüleri yürekleri dağladı.

Eskişehir’de 15 Şubat tarihinde İlkay Tokkal’ın eski ortağı tarafından katledilen aileden İlkay Tokkal ve 4 yaşındaki oğlu Ali Doruk Tokkal’ın neşeli görüntüleri ortaya çıktı. Bir akrabası tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde baba Tokkal’ın sırtına Ali Doruk Tokkal’ın minik elleriyle masaj yaptığı görüntülendi. Videoyu izleyenlerin yürekleri küçük Doruk ve babası için dağlandı.

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