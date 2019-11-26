Katledilen kadınların sessizliği boş koltuklarda yankılandı

Altınbaş Üniversitesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında ‘Kadına Yönelik Şiddeti Normalleştir-ME’ konferansına ev sahipliği yaptı. Üniversitenin Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Zeynep Banu Dalaman’ın oturum başkanlığını yaptığı konferansa, merkezin yönetim kurulu üyesi Tuba Demirci Yılmaz, oyuncu Senan Kara, Gazeteci Ceren Akdağ, Gazeteci Evrim Kepenek, 40 Tilki Kadın İnisiyatifi Meltem Özkan, Kampüs Cadıları Topluluğu Deniz Okan katıldı. Her geçen gün artan kadın cinayetlerinin durdurulması gerektiğinin hep bir ağızdan söylendiği konferansta, dikkat çeken koltuklardaki isimler oldu. Konferans salonunun koltuklarını, babası tarafından öldürülen 4 yaşındaki Serra Bozbay’ın, eski eşi tarafından kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut’un, babası tarafından öldürülen 18 yaşındaki Tuğçe Tatar’ın isimleri doldurdu.

“KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURAMIYORUZ”

Altınbaş Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi Müdürü Zeynep Banu Dalaman, kadın cinayetlerinin 2009 yılı öncesinde raporlanmadığına vurgu yaparak, ne kadar artış olduğunu aslında bilmediğimizi söyledi.

Dalaman, “Bu rakamlar birden artmış gibi gözükse de daha görünür oldu diyebiliriz. Burada önemli olan kadın cinayetlerini durduramıyor olmamız. Daha çok görünürlük kazandığı için vahametini daha fazla görüyoruz. Bir yandan da bu konuda sivil toplumun daha duyarlı bir hal aldığını görüyoruz” dedi.

“EN BÜYÜK SORUNUMUZ TANIKLIK”

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ni ilk imzalayan ülkelerden biri olduğunu belirten Dalaman, “6284 kapsayıcı bir yasa. Fakat Türkiye’de mantalitenin değişmesi gerekiyor. Kadına yönelik şiddetle ilgili olarak daha fazla duyarlı olmamız gerekiyor. Bu yasaların farkında olmamız gerekiyor. Özellikle polisin bu konuda daha fazla yaptırımlarının olması gerekiyor. Çünkü kadınları koruyan bir yasa var ama uygulanmamasıyla ilgili bir sorunumuz var. En büyük sorunumuz tanıklık. Gözümüzün önünde bir takım olaylar oluyor, ama biz müdahale edeceğimize kameraya çekiyoruz. Bu durumun önlenmesi gerekiyor. Sivil toplum olarak müdahale etmemiz belki çok zor olabilir ama polisi arayarak ya da başka bir takım müdahalelerle durumu engelleyebilmeliyiz. Bu konuda duyarlılık geliştirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.