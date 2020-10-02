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  4. Katledilen Tuğba’nın annesinin feryatları yürekleri dağladı

Katledilen Tuğba’nın annesinin feryatları yürekleri dağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 15:48 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde saplantılı aşığı tarafından bir mağazada silahla vurularak öldürülen 1 çocuk annesi Tuğba Keleş gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.Adana Adli Tıp Kurumundan sabah ağabeyleri tarafından cenazesi alınan Tuğba Keleş, baba ocağı Aydınlı Mahallesi’ne getirildi.

Adana’nın Kozan ilçesinde saplantılı aşığı tarafından bir mağazada silahla vurularak öldürülen 1 çocuk annesi Tuğba Keleş gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Adana Adli Tıp Kurumundan sabah ağabeyleri tarafından cenazesi alınan Tuğba Keleş, baba ocağı Aydınlı Mahallesi’ne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Tuğba Keleş’in cenazesi köy mezarlığına getirildi. Cenazede anne Havva Keleş’in ağıtları yürekleri dağladı. Ayakta durmakta güçlük çeken ağabey Muhammed Keleş, göz yaşlarını silerek cenaze namazını kıldı.
AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili aileye başsağlığı dilerken yaşanan olayların çok üzücü olduğunu kaydetti.
CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de, "Kadın cinayetine maruz kalan bir kadın kardeşimizi kaybettik. Artık bu ülkede şiddet dilinin son bulmasını istiyoruz. İnsanların bireysel silahlanmasının önüne geçilmeli son bulmalı" dedi.
5 kardeş olan Tuğba Keleş geride 3 yaşında Alp adındaki evladını bıraktı.
Öte yandan, Tuğba Keleş’i katlettikten sonra aynı silahla intihara kalkışan Erdoğan Küpeli de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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