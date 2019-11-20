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Katledilen üniversiteli Güleda’nın apartı önünde eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 20:09 | Son Güncelleme

Isparta’da eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden 19 yaşındaki Güleda Cankel’in öldürüldüğü apart önünde toplanan grup, olaya tepki gösterdi.Isparta Kadın Meclisi temsilcileri, üniversite öğrencileri ile Güleda’nın sınıf arkadaşlarının da yer aldığı grup, basın açıklaması yaparak, slogan attı.

Isparta’da eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden 19 yaşındaki Güleda Cankel’in öldürüldüğü apart önünde toplanan grup, olaya tepki gösterdi.
Isparta Kadın Meclisi temsilcileri, üniversite öğrencileri ile Güleda’nın sınıf arkadaşlarının da yer aldığı grup, basın açıklaması yaparak, slogan attı. Kalabalık grup, daha sonra ellerindeki ‘Güleda Cankel için sessiz kalmıyoruz’ yazılı afişi apart önüne astı. Apart önünde toplanan grup adına açıklamayı okuyan İrem Su Özgül, “Güleda Cankel için sessiz kalmıyoruz, kadın cinayetlerini durduracağız. Dün, Güleda Cankel burada ayrılmak istediği erkek tarafından öldürüldü. Güleda 17 saat hayatta kalabilmek için mücadele etti. Katilinden kurtulabilmek için kaçtı, tam 17 saat hayatta kalabilmek için mücadele etti. Güleda Cankel 19 yaşındaydı ve hepimiz gibi geleceği için mücadele ediyordu. Daha dün 17 yaşında öldürülen Ecem Balcı’nın davasındaydık. Daha bugün 23 yaşında bir plazanın 20. katından atılan, cinayetinin üzeri örtülmeye çalışılan Şule Çet’in davasındaydık. Onlar bizim sıra arkadaşlarımızdı, okuyorlardı. Önlerinde yaşayacak onlarca yılları vardı, ellerinden bu hakkı aldılar. Biz, artık yeter diyoruz, yeter! Güleda gibi kahkahalar atmak, özgürce yaşamak, okumak istiyoruz ama yaşamak istiyoruz. Ellerinizi hayatımızdan, yaşamımızdan çekin. Kadınları yaşatmak için kadın katillerine cesaret değil hak ettikleri cezalar verilsin. 6284 sayılı Koruma Kanunu ve İstanbul Sözleşmesi etkin uygulansın. Eşitlik sadece bir laf değil. Kadın-erkek eşitliği her yerde hayata geçirilsin. Kadınlar özgürce, haklarıyla yaşasın. Kadın cinayetlerini durdurmak için mücadele kadınlar, Güleda Cankel’i unutmayacak. Her yerde yılmadan mücadeleye devam edeceğiz ve kadın cinayetlerini durduracağız” ifadelerini kullandı.
Yapılan basın açıklaması sonrasında ‘Güleda Cankel için sessiz kalmıyoruz’ yazılı büyük afişi katliamın gerçekleştiği apart önüne asan grup, daha sonra ellerindeki ‘Asla yalnız yürümeyeceksin’, ‘Kadın cinayetlerini durduracağız’ ve ‘Öldüren sevgi istemiyoruz’ pankartlarıyla ‘Kadına şiddete hayır’, şeklinde slogan attı. Grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

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