Katlı kavşak peyzaj düzenlemesi ile renkleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 87 günde tamamlanarak trafiğe açılan katlı kavşakta peyzaj düzenlemelerinin büyük çoğunluğu tamamlandı. Park ve Bahçeler Dairesi tarafından yapılan çalışmalarda 5 bin 500 adet mevsimlik bitki ile renk kazandırılan kavşak, 5 bin 150 adet çalı grubu bitki ile yeşillendirildi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen peyzaj çalışmaları ile katlı kavşağın bulunduğu alan mevsimlik çiçeklerle renklendirilirken, çalı grubu ile de yeşil alan kazandırılıyor. Ekipler tarafından kavşak alanı içerisinde oluşan üçgenlerde zemin temizliği yapılarak bitkisel toprakla dolduruldu, tesviyeleri yapıldı. 2 bin 500 metrekare çim alanın oluşturulduğu çalışmalar kapsamında 68 adet orkide ve jakaranda ağacı dikildi. Alanda, 5 bin 150 adet çalı grubundan dikim yapılırken 5 bin 500 adet de mevsimlik çiçek dikildi. Çalı grubu olarak kartopu ve japongülü kullanılarak estetik bir görünümün kazandırıldığı kavşakta, refüjlere çalı grubu dikim çalışmaları ise devam ediyor.

