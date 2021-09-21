HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Katlı otoparkın 3'üncü katından beton zemine düştü! O anlar saniye saniye kamerada

Katlı otoparkın 3'üncü katından beton zemine düştü! O anlar saniye saniye kamerada

21.09.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, dengesini kaybettiği iddia edilen İlker Atalay (36), 5 katlı otoparkın 3'üncü katından beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Atalay'ın düştüğü an ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alacamescit Mahallesi'nde bulunan katlı otoparkta meydana geldi.

İddiaya göre, 5 katlı otoparkın 3'üncü katında yürüyen İlker Atalay, dengesini kaybetti. Otoparkın 3'üncü katından beton zemine düşen Atalay, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İlker Atalay, ağır yaralı olarak ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Atalay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İlker Atalay'ın otoparkın 3'üncü katından yola düştüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Atalay'ın binanın 3'üncü katından otopark girişindeki beton zemine düştüğü anlar yer aldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyorAcı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyor
Yer: İstanbul! Barınacak yer bulamayan öğrenciler parkta sabahladıYer: İstanbul! Barınacak yer bulamayan öğrenciler parkta sabahladı
Manisa'da korkunç olay! Eşinden ayrı yaşayan kadın, babasını öldürdüManisa'da korkunç olay! Eşinden ayrı yaşayan kadın, babasını öldürdü
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da esrarengiz ölüm! Arabada başına poşet geçirilmiş halde bulundu

İstanbul'da esrarengiz ölüm! Arabada başına poşet geçirilmiş halde bulundu

Sokak ortasında yasak aşk kavgası! "Kocamı elimden aldın"

Sokak ortasında yasak aşk kavgası! "Kocamı elimden aldın"

Yaptıklarıyla tatlıyla şefleri şoke ettiler! Tadım yapmakta zorlandılar

Yaptıklarıyla tatlıyla şefleri şoke ettiler! Tadım yapmakta zorlandılar

Ters köşe yaptı! İşte ilk yardımcısı

Ters köşe yaptı! İşte ilk yardımcısı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.