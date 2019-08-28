Katlı yaşamın ilk yerleşkesine ziyaretçi akını

Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,(DHA) - BİLİM insanları tarafından Nuh Tufanı’ndan sonra insanların yaşamaya başladığı 3 yerden biri olduğu iddia edilen, Samsun’daki Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, kazı çalışmaların sürdüğü vadiyi, yılda 200 bin turistin ziyaret ettiğini belirtti.

M.Ö. 15 bin ile M.Ö. 60 bin yıllarına ait olduğu değerlendirilen, insanların yerleşik olduğu en eski 8’inci yer olduğu düşünülen ve büyüklü küçüklü mağaraların yer aldığı vadi, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgenin kayaç yapısı nedeniyle mağaraların, üst üste bulunması sebebiyle de katlı yaşamın ilk yerleşkesi olduğu ifade ediliyor. Paleolitik Çağ’da yaşayan Tekkeköy mağara sakinleri, madeni tanımamışsa da tüm aletleri taş, ağaç ve kemikten yapmış, avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmış, taşı yontarak yaptıkları el baltaları, mızrak uçları, kesiciler, kazıyıcılar gibi çeşitli aletleri kullanmış. 1977 yılında sit alanı ilan edilen ve 2013’te ziyaretçilere açılan Tekkeköy Mağaraları’nın yalnızca 96 bin metrekarelik bir kısmı gezilebiliyor. 360 bin metrekarelik bir alana yayılan vadide başlatılan çalışmalar ise sürüyor.