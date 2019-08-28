HABER

Katlı yaşamın ilk yerleşkesine ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 12:09 | Son Güncelleme

BİLİM insanları tarafından Nuh Tufanı’ndan sonra insanların yaşamaya başladığı 3 yerden biri olduğu iddia edilen, Samsun’daki Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,(DHA) - BİLİM insanları tarafından Nuh Tufanı’ndan sonra insanların yaşamaya başladığı 3 yerden biri olduğu iddia edilen, Samsun’daki Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, kazı çalışmaların sürdüğü vadiyi, yılda 200 bin turistin ziyaret ettiğini belirtti.

M.Ö. 15 bin ile M.Ö. 60 bin yıllarına ait olduğu değerlendirilen, insanların yerleşik olduğu en eski 8’inci yer olduğu düşünülen ve büyüklü küçüklü mağaraların yer aldığı vadi, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgenin kayaç yapısı nedeniyle mağaraların, üst üste bulunması sebebiyle de katlı yaşamın ilk yerleşkesi olduğu ifade ediliyor. Paleolitik Çağ’da yaşayan Tekkeköy mağara sakinleri, madeni tanımamışsa da tüm aletleri taş, ağaç ve kemikten yapmış, avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmış, taşı yontarak yaptıkları el baltaları, mızrak uçları, kesiciler, kazıyıcılar gibi çeşitli aletleri kullanmış. 1977 yılında sit alanı ilan edilen ve 2013’te ziyaretçilere açılan Tekkeköy Mağaraları’nın yalnızca 96 bin metrekarelik bir kısmı gezilebiliyor. 360 bin metrekarelik bir alana yayılan vadide başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

200 BİN TURİST ZİYARET ETTİ

Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, daha önce yapılan arkeolojik kazılarda, 14 ayrı uygarlığın kullandığı materyaller bulunan Karadeniz'de insanlığın ilk yerleşkesi olarak bilinen Samsun'daki 'Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'ni, bir yılda farklı pek çok ülkeden yaklaşık 200 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini söyledi. Karmil, “Katlı insan yaşamının oluştuğu ilk yerlerden hatta ilk yer olduğu da söyleniyor. En son kazı 1940 yılında yapılmış. Son yıllarda buranın tanıtımı ile ilgili yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bu vadi birinci derece sit alanı ve bu yüzden hiçbir şekilde müdahalede bulunulamıyor ve burayı güzel yapan da bu özelliğidir. Bu alanda kamulaştırılması gereken bazı alanlar var. Bu alanlar kamulaştırıldıktan sonra Arkeoloji Vadisi olarak Karadeniz’de değil, belki de Türkiye’de olmayan bir vadi haline gelecek. Her yıl yaklaşık olarak yerli ve yabancı olarak 200 bin turisti çekiyor. Nasıl ki bugün çok katlı binalar görüyoruz, o dönemde de bu alanda yaşayan insanlar kendilerine yeni bir yaşam mekanı oluşturup burada yaşamışlar. Burada yaşayan insanlar buranın doğal yapısından faydalanıp burayı kullanmışlar. Katlı insan yaşamının oluşturulduğu ilk yerlerden bir tanesi bu vadi” dedi.

Caretta carettalar, turistlerle yüzdü Caretta carettalar, turistlerle yüzdü
Okulunu eşiyle birlikte temizledi, sosyal medyada ilgi odağı olduOkulunu eşiyle birlikte temizledi, sosyal medyada ilgi odağı oldu
Tedavi ve yaşam azmiyle kanserle mücadeleyi kazandıTedavi ve yaşam azmiyle kanserle mücadeleyi kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Eşinden şiddet gören kardeşini kurtardı, sonra ortalık karıştı

Eşinden şiddet gören kardeşini kurtardı, sonra ortalık karıştı

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fuhuş için anlaştığı kişi transseksüel çıkınca bıçaklamıştı! Yeni gelişme

Trans bireyi bıçaklayan zanlı serbest kaldı!

Otogarda taksilere sıkı denetim

Otogarda taksilere sıkı denetim

Kocası gözlerinin önünde öldürülünce erken doğum yaptı

Acısına dayanamadı, erken doğum yaptı

Osmanlı'nın ilk fethettiği kalede kazılar başladı

İşte Osmanlı'nın yaşam alanının başladığı nokta

İBB 16 kritik nokta belirledi! Su baskınlarına karşı harekete geçiyor

İBB harekete geçiyor! 16 kritik nokta belirlendi

Van'da Anadolu'nun ilk sentetik boyası bulundu! 2 bin 700 yıl önce kullanılmış

Van'da bulundu! İlk kez 2 bin 700 yıl önce kullanılmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.