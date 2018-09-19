Katliam evinden fotoğraf: Düğün var sandık, meğer katliammış!

Olay 20 Temmuz'da İstiklal Mahallesi 4 numaradaki tek katlı müstakil evde meydana gelmiş, galericilik yapan ve bir süre önce iflas ederek eşinden ayrılan Mustafa Duran (51), eşi Tülin Duran'ın kayınbiraderleri ile birlikte yaşadıkları eve gitmişti. Duran, 2 pompalı tüfek ile evin bahçesinde karpuz yiyen eşi Tülin Duran (46), kızı Tuğçe Duran (24), kayınbiraderleri Birol Karakılıç (48) ve Bekir Cihan Karakılıç (50), yengesi Serpil Karakılıç (43), kuzeni Emine Özlem Karakılıç (45), yeğeni Şükran Karakılıç (25) ile birlikte Filiz Kahya (38), Mehmet Kahya'ya (41) ve oğulları Utku Kahya'ya (9) art arda ateş etmişti. Duran, katliamın ardından soğukkanlı bir şekilde aracına binerek olay yerinden uzaklaşmış, bir süre sonra da polise teslim olmuştu. Kanlı gecede kayınbirader Birol Karakılıç, eşi Emine Özlem Karakılıç, diğer kayınbirader Bekir Cihan Karakılıç, ailenin komşuları Mehmet Kahya ile eşi Filiz Kahya olay yerinde can vermişti.

"MANZARA KORKUNÇTU"



Yeni Asır gazetesinden İhsan Karataş'ın haberine göre, Mahallede market işleten Hacı Arif Özmen ise kanlı geceyi şöyle anlattı: "Saat 20.30 sıralarında mahallede birileri bağırmaya başladı ve ardında da silah sesleri geldi. İlk önce mahallede düğün var sandık. En az 15 el silah sesi duydum. Ardından çığlık sesleri mahalleyi sardı. Bahçe kapısından baktığımızda manzara korkunçtu. Hala gözlerimin önünden gitmiyor. O günden sonra da bu ev terk edildi."