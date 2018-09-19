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Katliam evinden fotoğraf: Düğün var sandık, meğer katliammış!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 07:22 | Son Güncelleme

Aydın'da bir süre önce Mustafa Duran'ın tüfeğinden çıkan kurşunlarla 5 kişiye mezar olan katliam evi kaderine terk edildi. Katliamdan bir ay önce çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Korkunç katliamda o fotoğraf karesinden 5 kişi hayatını kaybederken, katliam evinin kapı komşuları, "Mahallede düğün var sanmıştık, meğerse katliam varmış" dedi.

Katliam evinden fotoğraf: Düğün var sandık, meğer katliammış!

Olay 20 Temmuz'da İstiklal Mahallesi 4 numaradaki tek katlı müstakil evde meydana gelmiş, galericilik yapan ve bir süre önce iflas ederek eşinden ayrılan Mustafa Duran (51), eşi Tülin Duran'ın kayınbiraderleri ile birlikte yaşadıkları eve gitmişti. Duran, 2 pompalı tüfek ile evin bahçesinde karpuz yiyen eşi Tülin Duran (46), kızı Tuğçe Duran (24), kayınbiraderleri Birol Karakılıç (48) ve Bekir Cihan Karakılıç (50), yengesi Serpil Karakılıç (43), kuzeni Emine Özlem Karakılıç (45), yeğeni Şükran Karakılıç (25) ile birlikte Filiz Kahya (38), Mehmet Kahya'ya (41) ve oğulları Utku Kahya'ya (9) art arda ateş etmişti. Duran, katliamın ardından soğukkanlı bir şekilde aracına binerek olay yerinden uzaklaşmış, bir süre sonra da polise teslim olmuştu. Kanlı gecede kayınbirader Birol Karakılıç, eşi Emine Özlem Karakılıç, diğer kayınbirader Bekir Cihan Karakılıç, ailenin komşuları Mehmet Kahya ile eşi Filiz Kahya olay yerinde can vermişti.

"MANZARA KORKUNÇTU"

Yeni Asır gazetesinden İhsan Karataş'ın haberine göre, Mahallede market işleten Hacı Arif Özmen ise kanlı geceyi şöyle anlattı: "Saat 20.30 sıralarında mahallede birileri bağırmaya başladı ve ardında da silah sesleri geldi. İlk önce mahallede düğün var sandık. En az 15 el silah sesi duydum. Ardından çığlık sesleri mahalleyi sardı. Bahçe kapısından baktığımızda manzara korkunçtu. Hala gözlerimin önünden gitmiyor. O günden sonra da bu ev terk edildi."

"ÖNÜMÜZDE BELİRDİ"

Mustafa Duran'ın silahından çıkan kurşunlarla eşi gözleri önünde ölen, kendisi de yaralanan Şükran Karakılıç, o güne dair hiçbir şey hatırlamak istemediğini söyledi. Karakılıç, "Mustafa bir anda önümüzde belirdi. Bağırmaya başladı. Ardında da tüfekle bize ateş etti. Sonrasını hatırlamıyorum, hatırlamak da istemiyorum" dedi.

BU FOTOĞRAFTAKİ 5 KİŞİ ARTIK YAŞAMIYOR

5 kişinin feci şekilde öldüğü katliamdan sadece bir ay önce çekilen fotoğrafa ulaşıldı. Filiz ve Mustafa Kahya çiftinin oğulları Utku'nun 9'uncu doğum gününde çekilen fotoğraftaki 5 kişi artık yaşamıyor. Olaydan yaralı kurtulan Tülin Duran ve kızı Tuğçe Duran, babası ve annesini kaybeden 9 yaşındaki Utku Kahya ile eşi Birol Karakılıç'ı kaybeden Şükran Karakılıç ise psikolojik tedavi görüyor. Öte yandan savcılığın iddianameyi tamamladığı ve katil Mustafa Duran'ın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın cinayet katliam

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