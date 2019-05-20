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Katliam gibi kavgada hayatını kaybeden 6 kişi toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 18:57 | Son Güncelleme

KARS'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişi, toprağa verildi.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişi, toprağa verildi. Gözaltına alınan 10 kişinin sorgusu ise sürüyor. Sarıkamış ilçesine 31 kilometre uzaklıktaki Çamyazı köyünde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Göçmen ve Korkmaz aileleri arasında dün öğleden sonra tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle, Korkmaz ailesi tarafları ellerinde Kalaşnikof silahlarla önce mahalleyi daha sonra bir evi taradı. Silahlı kavgada, 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. İhbar üzerine köye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Sarıkamış ve Kars Harakani Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma olayların daha fazla büyümemesi için hem köyde hem de yaralıların bulunduğu hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden akrabalar Resul Göçmen, Necati Göçmen, Bilal Göçmen, Mahir Göçmen, Hasan Göçmen, Ahmet Palaoğlu için bugün öğlen saatlerinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kars Valisi Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve köylüler katıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı köyde, basın mensupların görüntü almasına izin verilmedi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişinin sorgusu ise sürüyor.

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Katliam gibi kavgada hayatını kaybeden 6 kişi toprağa verildiKatliam gibi kavgada hayatını kaybeden 6 kişi toprağa verildi
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