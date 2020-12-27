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Katliam gibi kavgada ölenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

27.12.2020 13:18 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da meydana gelen katliam gibi kavgada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, morgdaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Şanlıurfa’da meydana gelen katliam gibi kavgada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, morgdaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Avcı ailesine ait 4 cenaze defnedilmek üzere Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik kırsal Mahallesi’ne götürülürken, Polat ailesinin cenazesi ise dün gece saatlerinde olayın yaşandığı Remzi kırsal Mahallesi’nde defnedildi.
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Remzi kırsal Mahallesi’nde akraba olan iki aile arasında yaşanan kavgada hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Dün yaşanan katliam gibi kavgada hayatını kaybeden 5 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı. Adli Tıp Kurumuna giden yakınları, Mehmet Emin Avcı, Ömer Avcı, Mustafa Avcı ve Elif Avcı’nın cenazesini alarak defnetmek üzere Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik kırsal Mahallesi’ne götürdü. Kavgada hayatını kaybeden İbrahim Polat’ın cenazesi ise dün gece saatlerinde morgdan alınarak Remzi kırsal Mahallesi’nde defnedildi.
Olay, dün öğleden sonra Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 18’inci kilometresinde bulunan Karaköprü ilçesine bağlı Remzi Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, akraba olan Avcı ve Polat aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada Mehmet Emin Avcı, Ömer Avcı, Mustafa Avcı, Elif Avcı ve İbrahim Polat hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı. Jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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