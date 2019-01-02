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Katliam görüntüleri darbecilerin iddiasını çürüttü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 11:04 | Son Güncelleme

Son savunmaları alınan Genelkurmay "çatı" davası sanıklarının, "Karargah içinde siviller şehit edilmedi" iddiasını, güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntüler çürüttü - Görüntülerde, şehit edilen vatandaşlar, darbeciler tarafından yerlerde sürüklenerek, karargah dışına çıkarılıyor

TANJU ÖZKAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı "çatı" davası sanıklarının, "Karargah içinde siviller şehit edilmedi" iddiasını, güvenlik kameralarına yansıyan "sivil katliam" görüntüleri çürüttü.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilen davada, sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Mütalaaya göre, sözde konsey üyelerinin yanı sıra dava dosyasının 161 sanığı, karargahta şehit edilen Astsubay Bülent Aydın ile 11 sivil vatandaşın hayatının kaybetmesinden sorumlu tutuldu.

Söz konusu sanıkların "anayasal düzeni ihlalden" birer kez, "kasteden adam öldürmek" suçundan ise 12'şer kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" ile cezalandırılmaları talep edildi.

Bu kapsamda son savunmalarını yapan sanıklar, özellikle şehit edilen vatandaşlardan sorumlu olmadıklarını, o gece silah kullanmadıklarını ve karargahta sivillerin bulunduğu bölgeye ateş edilmediğini öne sürdü.

Sanık eski albaylar Doğan Öztürk, Murat Korkmaz, Oktay Felekoğlu, eski binbaşı Abdurrahim Aksoy, eski yüzbaşı Onur Özdemir, eski üsteğmenler Uğur Bostan, Selçuk Topal, İsmail Yolaçacı, eski astsubaylar Hasan Demirci, Mustafa Kocaaslan ve Osman Aktaş son savunmalarında Astsubay Bülent Aydın dışında kimsenin karargah içinde vurulmadığını iddia etti.

Sanık Felekoğlu savunmasında, Bülent Aydın'ın taksirli bir şekilde hayatını kaybettiğini ileri sürerken, diğer sanıklar ise şehit edilen vatandaşların karargah dışında vurulmuş olabileceği iddiasında bulundu.

- "Sivil katliam", güvenlik kameralarında

Bu arada dava dosyasının delileri arasında yer alan karargaha ait güvenlik kamera kayıtları sanıkların iddialarını çürüttü.

Görüntülere göre, 15 Temmuz akşamı darbecilere karşı demokratik tepkilerini göstermek için toplanan vatandaşlar, Genelkurmay Başkanlığı protokol girişi önünde görülüyor.

Bir süre sonra karargah bahçesine giren vatandaşlara ateş edildiği, ardından çok sayıda kişinin vurulduğu anlaşılıyor.

Şehit edilen vatandaşlar, askerler tarafından yerlerde sürüklenerek karargah dışına bırakılıyor.

Yaralanan bir kişinin sürünerek, karargah dışına çıkmaya çalıştığı esnada darbecilerin yaralı şahsa yardım etmeyip, sadece izlediği de görüntülere yansıyor.

Zorlukla ayağa kalkarak, yürümeye çalışan bir başka yaralıya darbecinin müdahalesi de kamera kayıtlarında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
çatı davası darbe girişimi Fetullahçı Terör Örgütü

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