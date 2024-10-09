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Katliam güzellemesi... Aşağılık paylaşıma tepki yağıyor! "Kadınlar kim ya? Surlardan fırlattıklarımız mı?"

09.10.2024 10:06
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Cani katil Semih Çelik tarafından işlenen çifte vahşet sonrası Türkiye ayağa kalkmıştı. Akabinde patlak veren 'Discord' olayları ise vatandaşların psikolojisini adeta altüst etmişti. Sosyal medyada 'warlearned' kullanıcı ismiyle paylaşım yapan bir şahsın videoda söyledikleri ise birçok kullanıcıyı ayağa kaldırdı.

19 yaşındaki katil Semih Çelik, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i katletmiş ve Edirnekapı'daki surlarda intihar etmişti. Kan donduran cinayet hakkındaki detaylar her geçen gün ortaya çıkmaya devam ederken vatandaşlar arasında duruma tepkiler de sürüyor. Yurdun birçok farklı noktasında yaşanan katliama tepkilerini göstermek isteyen yüzlerce kişi alanlara gidiyor. Tüm bunlar olurken sosyal medyada bir kullanıcının paylaştığı video ise adeta görenleri çileden çıkarttı.

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AŞAĞILIK PAYLAŞIM!

'Warlearned' kullanıcı ismine sahip kendini bilmez şahıs, yaşanan katliamı ve kadınları aşağılar nitelikte şu ifadeleri kullandı:

"Sizin şu bahsettiğiniz kadınlar kim ya? Surlardan fırlattıklarımız mı?"

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Bu paylaşım sonrasında ise cani katil Semih Çelik'in Edirnekapı surlarında intihar etmeden dakikalar önceki pozunu 'Alone again' notuyla paylaşan şahıs hakkında sosyal medya kullanıcıları adeta çılgına döndü. Bazı kullanıcılar kendini bilmez şahsı bulmak için uğraştıklarını ifade ettiği paylaşımlarda bulundu. O paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

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Anahtar Kelimeler:
katliam İkbal Uzuner Semih Çelik
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