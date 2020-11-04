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  4. Katliam kurbanı kadınların yakını: "Şiddetli bir geçimsizlik vardı"

Katliam kurbanı kadınların yakını: "Şiddetli bir geçimsizlik vardı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 13:45 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen Gülser Çınar ile annesi Nuran Altunay ve kız kardeşi Mislina Yılmaz’ın cenazeleri otopsi sonrası yakınları tarafından teslim alındı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen Gülser Çınar ile annesi Nuran Altunay ve kız kardeşi Mislina Yılmaz’ın cenazeleri otopsi sonrası yakınları tarafından teslim alındı. Amca Fahrettin Köksal ise soğukkanlılığını koruyarak, “Şiddetli bir geçimsizlik vardı. Bir anda eve gelip işte ayrılma aşamasındayken bunu yaptı. Geçmişte buna benzer olaylar olmamıştı ama bu da işte alın yazısı oldu" dedi.
Mersin’in Tarsus Yarbay Şemsettin Mahallesi 3907 Sokak’ta meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olduğu eşi Gülser Çınar’ın annesi Nuran Altunay’ın evine giden Gültekin Çınar, burada çıkan tartışmada karısıyla birlikte kayınvalidesi Nuran Altunay ve baldızı Mislina Yılmaz’ı tabancayla vurarak öldürdü ve daha sonra aynı silahla intihar etti. 4 kişinin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bugün sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından Gülser Çınar’ın, Nuran Altunay’ın ve Mislina Yılmaz’ın cenazeleri babaları Murat Altunay, amca Fahrettin Köksal ve yakınları tarafından teslim alındı.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan amca Fahrettin Köksal, “Ben şuanda bir şey diyemeyeceğim ama şu anda babamız içeride. Şiddetli geçimsizlikleri vardı, ayrıldılar. Bir anda eve gelip işte ayrılma aşamasındayken bunu yaptı. Geçmişte buna benzer olaylar olmamıştı ama bu da işte alın yazısı oldu. Diyarbakır kökenli birisiydi. Çocukları hariç eşini, baldızını ve kaynanasını öldürdü işte. Tepkimiz, soğukkanlılığımızı korumak zorundayız. Geride baba kız kaldı, başka kimse kalmadı. Gülser ile Gültekin Çınar’ın 3 çocukları vardı onları da dün devlet himayesi altına aldı” diye konuştu.
Öte yandan Gültekin Çınar’ın cenazesinin de Adana Adli Tıp Kurumu morgunda olduğu ancak herhangi bir yakınının almak için başvuru yapmadığı öğrenildi.
Baba Murat Altunay ise rahatsızlığından dolayı gazetecilere açıklama yapmadı.

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