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Katliam silahlarının üzerinde ne yazıyor?

DÜNYA HABERLERİ  | 15.03.2019 13:44 | Son Güncelleme

40'tan fazla kişinin öldürüldüğü onlarca kişinin de yaralandığı çifte cami katliamının ardından saldırganın kimliği dünya kamuoyunu meşgul etmeye başladı!

Saldırganın Twitter hesabından paylaştığı silah fotoğraflarının üzerinde beyaz yazılar bulunuyor. Müslümanları ve Türkleri hedef alan bu tarih ve yazılar ne ifade ediyor?

Silahların üzerinde Türkleri hedef alan yazılar da varmış!

Dünyayı sarsan çifte katliamın ardından, katliamın failinin Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflar tartışma konusu oldu.
Zira fotoğraflarda yer alan ateşli silahların üzerinde önemli tarihler ve Müslümanları, Türkleri hedef alan bir takım yazılar yer alıyordu.
İşte bu yazı ve fotoğraflardan bazıları...
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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda silah saldırı camii

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