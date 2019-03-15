Katliam silahlarının üzerinde ne yazıyor?

Saldırganın Twitter hesabından paylaştığı silah fotoğraflarının üzerinde beyaz yazılar bulunuyor. Müslümanları ve Türkleri hedef alan bu tarih ve yazılar ne ifade ediyor?
Silahların üzerinde Türkleri hedef alan yazılar da varmış!
Dünyayı sarsan çifte katliamın ardından, katliamın failinin Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflar tartışma konusu oldu.
Zira fotoğraflarda yer alan ateşli silahların üzerinde önemli tarihler ve Müslümanları, Türkleri hedef alan bir takım yazılar yer alıyordu.
İşte bu yazı ve fotoğraflardan bazıları...
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