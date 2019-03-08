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- KATLİAM YAPAN SALDIRGANA TUTUKLAMA TALEBİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 14:47 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da  4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinasi Gürkan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinasi Gürkan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gürkan'ın kardeşi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Başakşehir ve Esenyurt'ta 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yaralayan saldırgan Şinasi Gürkan ile olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkartıldı. Çelik yelek giydirilen Şinasi Gürkan ile 4 kişi zırhlı araca bindirilerek Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Gürkan ve 4 kişi savcıya ifade verdi. Cumhuriyet savcısı, Şinasi Gürkan'ı tutuklama talebiyle, kardeşi olan şüpheliyi ise adli kontrol şartı uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti. 3 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı. Şüpheli Şinasi Gürkan'ın savcılık ifadesinde cinayetleri işlediğini kabul ettiği, başka bir şey söylemediği öğrenildi.

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-Adliyeye sevkleri

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