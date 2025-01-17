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  4. Katliamcı polisin eşine tüyler ürperten işkencesi ortaya çıktı: Cinayetleri çocuklarının gözü önünde işlemiş! Ters kelepçe ve jop detayları korkunç

Katliamcı polisin eşine tüyler ürperten işkencesi ortaya çıktı: Cinayetleri çocuklarının gözü önünde işlemiş! Ters kelepçe ve jop detayları korkunç

17.01.2025 11:09
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17.01.2025 11:09
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Oğlunun intiharından sorumlu tuttuğu eşini ve eşinin ailesini katlederek 5 kişinin canını alan polis memuru Mehmet Tehçi hakkında korkunç detaylar ortaya çıktı. Cani polis iddiaya göre eşini öldürmeden önce ters kelepçe takarak jopla işkence yapmış. Ayrıca cinayetleri çocuklarının gözü önünde işlemiş. Tutuklanan katliam yapan polis memurunun ifadesi de dikkat çekti.

İki ilde dolaşa dolaşa ailesinden 5 kişiyi öldüren cani polis memuru tutuklandı. Polis memuru Mehmet Tehçi (43); kayınpederini, kayınvalidesini kayınpederinin kız kardeşini, eşini ve kayınbiraderini farklı farklı şekillerde öldürmüştü. Cinayetlerin detayları ortaya çıktı. Ayrıca polisin ifadesinde, "Bunalımdaydım, bir anlık sinir ve öfke içinde ailemi katlettim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Polis çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Karısını öldürmeden önce işkence ise yaptığı öne sürüldü.

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CANİ POLİSTEN 'PİŞMANIM' SAVUNMASI

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan Mehmet Tehçi, Mehmet Tehçi'nin "Bunalımdaydım, bir anlık sinir ve öfke içinde ailemi katlettim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

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TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Tehçi, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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KARISINA ÖNCE İŞKENCE ETMİŞ SONRA ÖLDÜRMÜŞ

İddiaya göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43) oğlu Ökkeş Berk Tehçi (15) bir yıl önce intihar etti. Mehmet Tehçi, oğlunun ölümünden eşini ve onun ailesini sorumlu tuttu. Bunun üzerine Mehmet Tehçi eşini ve ailesini öldürme kararı aldı.

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'TERS KELEPÇE' VE 'JOP' DETAYI

Tehçi sabah kalktığında, eşi Ferdane Tehçi'ye (37) ters kelepçe taktı. Ardından karısını soyan Mehmet Tehçi, uzun bir süre jopla karısını dövdü. Bir süre sonra Mehmet Tehçi karısının boğazını keserek öldürdü.

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KAHVALTI SOFRASINDA KAYINVALİDESİNİ, KAYINBABASINI VE EŞİNİN HALASINI ÖLDÜRDÜ

Polis memuru Mehmet Tehçi, eşini öldürdükten sonra 2 çocuğunu da alarak kayınbabası Yusuf Tehçi'nin evine geldi. Polis memuru Mehmet Tehçi, burada Yusuf Tehçi, kayınvalidesi Hüsne Tehçi'yi boğazını kesip, kayınbabasının kız kardeşi Semihe Tehçi'yi de kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

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MATEMATİK ÖĞRETMENİ KAYINBİRADERİNİ CANİCE KATLETTİ

Mehmet Tehçi kayınvalidesini, kayınbabasını ve kayınbabasının kız kardeşini öldürdükten sonra, kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi (40) öldürmek için yola koyuldu. Matematik öğretmeni olan İsmail Tehçi'yi çalıştığı etüt merkezinden "önemli bir konu konuşacağız" bahanesiyle gidip aldı. Polis memuru Tehçi, çocukları araçtayken kayınbiraderinin ayağına sıktı. Mehmet Tehçi, daha sona ormanlık alana götürdüğü kayınbiraderini önce vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı sonra da beylik tabancası ile başına ve göğsüne ateş ederek öldürdü.

OSMANİYE'YE AKRABALARINI ÖLDÜRMEYE GİDERKEN YAKALANDI

Tehçi daha sonra Osmaniye'de yaşayan akrabalarını da öldürmek üzere otomobille Osmaniye'ye doğru yola çıktı. Ancak sabah saatlerinde Adana'da 3 kişinin bir evde öldürüldüğü ortaya çıkınca polis hemen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin Osmaniye'ye gideceğini tahmin ederek yolda önlem aldı. Şüpheli Ceyhan Yılan Kale mevkisinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

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ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE CİNAYETLERİ İŞLEMİŞ

Polis Mehmet Tehçi'nin karısı Ferdane Tehçi'ye işkence edip öldürdüğü sırada çocuklarını yan odaya koyduğu, daha sonra çocukları da alarak Adana'ya geldiği öğrenildi. Tehçi, kayınvalidesini, kayınbabasını ve kayınbabasının kız kardeşini öldürürken çocuklarını araçta beklettiği, kayınbiraderini öldürürken ise çocukların arabada beklediği öne sürüldü.

Bu tür vakalar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu tür olaylar toplumda yaygınlaşıyor
Aile içi şiddet sorununa daha fazla dikkat edilmeli
Bu tür vakalar psikolojik sorunların bir yansımasıdır
Önlemler artırılmalı ve cezalar ağırlaştırılmalı

(DHA-İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
polis Adana Mersin katliam
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