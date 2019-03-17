Katliamda Bir Cesede Daha Ulaşıldı

Yeni Zelanda’ın Christchurch kentinde polisin yeni bir cesedi bulmasının ardından, Cuma namazı sırasında yaşanan katliamda ölenlerin sayısı 50’ye yükseldi.

Christchurch emniyet yetkilisi Komiser Mike Bush, camilerdeki tüm kurbanların cesetlerinin çıkarıldığını bildirdi.

Öte yandan iki camideki katliamın baş zanlısı Brenton Tarrant dün hakim karşısına çıktı.

Kendisini beyaz ulusalcı olarak tanımlayan 28 yaşındaki Avustralya vatandaşı, mahkeme salonuna iki silahlı koruma eşliğinde getirildi ve hakim tarafından hakkındaki suçlamalar yüzüne okundu. Tarrant ilk çıkarıldığı duruşmada yalnızca bir cinayetten suçlandı.

Tarrant’ın mahkeme salonundan çıkarılmasının ardından hakim “Şu anda yalnızca bir cinayet suçu mevcut, ama yeni suçlamaların gelmesini beklemek mantıklı olur” şeklinde açıklama yaptı. Bu Tarrant’ın ayrıca 48 cinayetten daha suçlanacağı anlamına geliyorr.

Brenton Tarrant’la işbirliği içerisinde olduğu iddiasıyla iki kişi daha gözaltına alındı. Polis saldırıyla ilgili başka kişiler olup olmadığını tespit etmek için soruşturmasını sürdürüyor.