Katliamdan dakikalarla kurtulmuşlar

İzmir’de aynı aileden 4 kişinin öldüğü katliamdan kurtulan 12 yaşındaki çocuğun olaydan dakikalar önce okula gitmek için evden ayrıldığı, bir kişinin de üzerini değiştirmek için eve girdiği ve olay sırasında evde olduğu ortaya çıktı.

İzmir’in Kiraz ilçesine bağlı Çayağzı Mahallesinde aynı aileden biri kadın 4 kişinin silah ve tüfekle vurularak öldürüldüğü olayda yeni detaylar ortaya çıktı.

İbrahim Akkeçe (40), eşi Döndü Akkeçe (38), oğulları Kemal Akkeçe (17) ve akrabaları Erol Akkeçe’nin (35) ikamet ettikleri eve av tüfeği ve silahla gelen maktullerin akrabaları M.A. (35), iddialara göre; evin önünde gördüğü 4 kişi tüfek ve silahla çeşitli yerlerinden vurarak öldürdü. Katliamdan hemen önce ise ölenlerden Erol Akkeçe’nin babası Mustafa Akkeçe üzerini değiştirmek için eve girdi. Silah seslerini duyup tekrar dışarıya çıkan Mustafa Akkeçe, yerde kanlar içinde yatan oğlu ve akrabalarını görünce şok geçirip olduğu yere yığıldı. Baygınlık geçiren ve olay anını hatırlamadığını söyleyen Mustafa Akkeçe’ye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Katliamdan kurtulan bir diğer ismin de İbrahim ve Döndü Akkeçe’nin diğer çocukları 12 yaşındaki Y. olduğu ortaya çıktı. Olaydan dakikalar önce okula gitmek için evden ayrılan küçük çocuğun dakika farkıyla katliamdan kurtulduğu öğrenildi.

Birlikte defnedilecekler

Öte yandan, gece geç saatlerde İzmir Adli Tıp Kurumuna getirilen Akkeçe Ailesinin otopsi işlemleri tamamlandı. Cesetlerin üzerinde çok sayıda saçma ve kurşun olduğu öğrenilirken, cenazelerin yarın Kiraz’da defnedileceği ifade edildi.

