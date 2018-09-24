Katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Ahvaz'daki askeri töreni kana bulayan saldırganlar, birden ortaya çıktı.

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı!

1 / 27 İran Öğrenci Haber Ajansı (ISNA) foto muhabirleri, olay yerindeydi.

2 / 27 Tören yerel saatle 09.00'da başlamıştı.

3 / 27 Yalnızca 10 dakika sonra, saldırganlar önce kürsüdeki subaylara ateş açtı.

4 / 27 Saldırganlar, askeri üniforma giymişti.

5 / 27 Töreninin yapıldığı yerin yakınlarındaki bir parktan alanı taradılar.

6 / 27 Silahların patlamasıyla herkes kendini yere attı ya da kaçmaya çalıştı.

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9 / 27 Geçit töreninde yürüyen askerlerin üzerinde silah yoktu.

10 / 27 Bazıları yol kenarına saklanmaya çalıştı.

11 / 27 Bando ekibinde yer alan askerler, hiçbir yere kaçamadı.

12 / 27 Dakikalar süren çatışma sonucunda meydan kan gölüne döndü.

13 / 27 Yaralılar omuzlarda hastanelere taşındı.

14 / 27 Ambulanslar olay yerine ulaştığında, bazı kurbanlar için artık her şey sona ermişti.

15 / 27 Saldırıyı kimin düzenlediğine dair farklı açıklamalar var.

16 / 27 İranlı yetkililer El Ahvaziye örgütü üyelerinin silahları ateşlediğini duyurdu.

17 / 27 Ayrıca, ABD'nin desteklediği Körfez ülkelerinin sorumlu olduğunu açıkladı.

18 / 27 Ancak terör örgütü IŞİD, saldırının yeni görüntülerini yayınladı.

19 / 27 Katil sürüsünün kendi haber ajansı aracılığıyla paylaştığı kayıtta, üç terörist yer alıyor.

20 / 27 Böylece, saldırıyı IŞİD'in düzenlediği netleşmiş oldu.

21 / 27 Saldırı sonrası Tahran-Washington hattında tansiyon yükseldi.

22 / 27 İran lideri Hasan Ruhani'nin ABD'nin saldırıyı teşvik ettiğini söylemesine ilk yanıt Washington'ın BM temsilcisi Nikki Halley'den geldi.

23 / 27 Halley, "Saldırının neden kaynaklandığını anlaması için kendine bakması lazım. İstediği kadar suçu bize atabilir. Yapması gerekense aynaya bakmak" dedi.

24 / 27 12 mensubunu saldırıda kaybeden Devrim Muhafızları ise, 'ölümcül ve unutulmaz' bir intikam alınacağını duyurdu.

25 / 27 İran'ın suçlamalarının odağında, ABD ve Körfez ülkeleri ile birlikte Suudi Arabistan da var.

26 / 27 Tahran, ezeli düşmanıyla halihazırda iç savaş ülkesi Yemen'de kozlarını paylaşıyor.