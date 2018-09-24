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Katliamın görüntüleri ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2018 08:52 | Son Güncelleme

Aralarında sivillerin de olduğu 25 kişinin öldürüldüğü saldırı anına ait kareler, Reuters haber ajansı tarafından dünyaya servis edildi.

Ahvaz'daki askeri töreni kana bulayan saldırganlar, birden ortaya çıktı.

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı!

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İran Öğrenci Haber Ajansı (ISNA) foto muhabirleri, olay yerindeydi.
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Tören yerel saatle 09.00'da başlamıştı.
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Yalnızca 10 dakika sonra, saldırganlar önce kürsüdeki subaylara ateş açtı.
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Saldırganlar, askeri üniforma giymişti.
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Töreninin yapıldığı yerin yakınlarındaki bir parktan alanı taradılar.
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Silahların patlamasıyla herkes kendini yere attı ya da kaçmaya çalıştı.
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Geçit töreninde yürüyen askerlerin üzerinde silah yoktu.
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Bazıları yol kenarına saklanmaya çalıştı.
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Bando ekibinde yer alan askerler, hiçbir yere kaçamadı.
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Dakikalar süren çatışma sonucunda meydan kan gölüne döndü.
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Yaralılar omuzlarda hastanelere taşındı.
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Ambulanslar olay yerine ulaştığında, bazı kurbanlar için artık her şey sona ermişti.
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Saldırıyı kimin düzenlediğine dair farklı açıklamalar var.
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İranlı yetkililer El Ahvaziye örgütü üyelerinin silahları ateşlediğini duyurdu.
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Ayrıca, ABD'nin desteklediği Körfez ülkelerinin sorumlu olduğunu açıkladı.
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Ancak terör örgütü IŞİD, saldırının yeni görüntülerini yayınladı.
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Katil sürüsünün kendi haber ajansı aracılığıyla paylaştığı kayıtta, üç terörist yer alıyor.
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Böylece, saldırıyı IŞİD'in düzenlediği netleşmiş oldu.
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Saldırı sonrası Tahran-Washington hattında tansiyon yükseldi.
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İran lideri Hasan Ruhani'nin ABD'nin saldırıyı teşvik ettiğini söylemesine ilk yanıt Washington'ın BM temsilcisi Nikki Halley'den geldi.
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Halley, "Saldırının neden kaynaklandığını anlaması için kendine bakması lazım. İstediği kadar suçu bize atabilir. Yapması gerekense aynaya bakmak" dedi.
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12 mensubunu saldırıda kaybeden Devrim Muhafızları ise, 'ölümcül ve unutulmaz' bir intikam alınacağını duyurdu.
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İran'ın suçlamalarının odağında, ABD ve Körfez ülkeleri ile birlikte Suudi Arabistan da var.
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Tahran, ezeli düşmanıyla halihazırda iç savaş ülkesi Yemen'de kozlarını paylaşıyor.
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Ülkede 1980-88 İran-Irak savaşının başlangıç günü dolayısıyla askeri geçit törenleri yapılıyordu.
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Ahvaz saldırı katliam Ahvaz'daki terör saldırısı

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