Katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Ahvaz'daki askeri töreni kana bulayan saldırganlar, birden ortaya çıktı.
Yeni fotoğraflar ortaya çıktı!
1 / 27
İran Öğrenci Haber Ajansı (ISNA) foto muhabirleri, olay yerindeydi.
2 / 27
Tören yerel saatle 09.00'da başlamıştı.
3 / 27
Yalnızca 10 dakika sonra, saldırganlar önce kürsüdeki subaylara ateş açtı.
4 / 27
Saldırganlar, askeri üniforma giymişti.
5 / 27
Töreninin yapıldığı yerin yakınlarındaki bir parktan alanı taradılar.
6 / 27
Silahların patlamasıyla herkes kendini yere attı ya da kaçmaya çalıştı.
9 / 27
Geçit töreninde yürüyen askerlerin üzerinde silah yoktu.
10 / 27
Bazıları yol kenarına saklanmaya çalıştı.
11 / 27
Bando ekibinde yer alan askerler, hiçbir yere kaçamadı.
12 / 27
Dakikalar süren çatışma sonucunda meydan kan gölüne döndü.
13 / 27
Yaralılar omuzlarda hastanelere taşındı.
14 / 27
Ambulanslar olay yerine ulaştığında, bazı kurbanlar için artık her şey sona ermişti.
15 / 27
Saldırıyı kimin düzenlediğine dair farklı açıklamalar var.
16 / 27
İranlı yetkililer El Ahvaziye örgütü üyelerinin silahları ateşlediğini duyurdu.
17 / 27
Ayrıca, ABD'nin desteklediği Körfez ülkelerinin sorumlu olduğunu açıkladı.
18 / 27
Ancak terör örgütü IŞİD, saldırının yeni görüntülerini yayınladı.
19 / 27
Katil sürüsünün kendi haber ajansı aracılığıyla paylaştığı kayıtta, üç terörist yer alıyor.
20 / 27
Böylece, saldırıyı IŞİD'in düzenlediği netleşmiş oldu.
21 / 27
Saldırı sonrası Tahran-Washington hattında tansiyon yükseldi.
22 / 27
İran lideri Hasan Ruhani'nin ABD'nin saldırıyı teşvik ettiğini söylemesine ilk yanıt Washington'ın BM temsilcisi Nikki Halley'den geldi.
23 / 27
Halley, "Saldırının neden kaynaklandığını anlaması için kendine bakması lazım. İstediği kadar suçu bize atabilir. Yapması gerekense aynaya bakmak" dedi.
24 / 27
12 mensubunu saldırıda kaybeden Devrim Muhafızları ise, 'ölümcül ve unutulmaz' bir intikam alınacağını duyurdu.
25 / 27
İran'ın suçlamalarının odağında, ABD ve Körfez ülkeleri ile birlikte Suudi Arabistan da var.
26 / 27
Tahran, ezeli düşmanıyla halihazırda iç savaş ülkesi Yemen'de kozlarını paylaşıyor.
27 / 27
Ülkede 1980-88 İran-Irak savaşının başlangıç günü dolayısıyla askeri geçit törenleri yapılıyordu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum