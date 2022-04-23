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Mariupol'de korkunç iddia! ''Savaş suçu olabilir''

23.04.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı yaklaşık 2 aydır devam ediyor. İlerleyişine devam eden Rus birlikleri için Mauripol önemli bir hedefti bölgenin büyük bir kısmını da ele geçirdiler. Çatışmalar devam ederken, ABD'li bir uydu firması, Rus kuvvetlerinin haftalardır kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı Mariupol kentinin yakınlarında yaklaşık 200 mezar içeren bir toplu mezarlık alanı tespit ettiğini söyledi. Ukraynalı yetkililere göre 2 aylık kuşatmada ölen insanlar bu alanlara gömüldü.

Mariupol'de korkunç iddia! ''Savaş suçu olabilir''

Rusya-Ukrayna savaşında ikinci aya girilmek üzereyken Rus birlikleri önceki gün Ukrayna’nın stratejik açıdan oldukça önemli olan liman kenti Mariupol'de kontrolü tamamen ele geçirdiklerini duyurmuştu. Ukrayna’nın elinde kalan tek şeyin binlerce sivil ve askerin sığındığı bir çelik fabrikası olduğu Mairupol kentinin paylaşılan uydu görüntülerinde, genişleyen bir toplu mezar alanı keşfedildi.

9 BİNE YAKIN CESET

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ABD merkezli uydu şirketi Maxar’ın iddiasına göre Mariupol'de 200 civarında mezarın yer aldığı bir toplu mezarlık tespit edildi. Mezarların sayının mart sonu itibarıyla arttığı kaydedildi. Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusları, Rus birlikleri tarafından öldürülen Mariupol sivillerini oraya gömmekle suçluyor. Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, Rusların toplu mezarlara 9 bine yakın ceset gömmüş olabileceğini ifade etti.

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MOSKOVA CEVAP VERMEDİ

Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin Rus birliklerinin ve üst düzey Kremlin politikacılarının sivillerin toplu katliamlarından sorumlu olduğu yönündeki suçlamalarını defalarca reddeden Moskova ise henüz iddialara yanıt vermedi.
İddia edilen toplu mezar, Mariupol'un yaklaşık 20 km batısındaki Manhush adlı bir köyün yakınında. Maxar, yaklaşık 85 m uzunluğunda doğrusal sıralardan oluşan dört bölüm olduğunu söyledi.

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UKRAYNA BİRLİKLERİ HALA FABRİKADA

Russian President Putin chairs a meeting with members of the Security Council in Moscow

Rus birlikleri, haftalarca süren bombardıman ve çatışmalardan sonra Mariupol'un çoğunu kontrol ediyor, ancak bazı Ukrayna kuvvetleri hala şehirdeki bir çelik fabrikasında. Başkan Putin, Azovstal tesisine baskın yapma planlarından vazgeçti ve bunun yerine askerlere tesisi kapatmalarını söyledi.

&quot;Ukrayna'da Savaş Suçlarının Kanıtları Artıyor&quot;"Ukrayna'da Savaş Suçlarının Kanıtları Artıyor"

SAVAŞ SUÇU

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'daki faaliyetlerinin "savaş suçu" teşkil edebileceği uyarısında bulundu. Rus birliklerinin ayrım gözetmeksizin birçok sivil bölgeleyi bombaladığı, sivilleri ölümüne sebep olduğu, hastane ve okul gibi birçok sivil altyapıya zarar verdiği dünya basınında da sıklıkla konuşulmuştu. Ukrayna Başsavcılığı Rus ordusunun, savaşta Ukraynalı çocukları da kullandığını iddia etti.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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