HABER

"Katma değerli alanlarda yatırımı artırırken, avantajlı sektörlerimizi de korumalıyız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 14:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut: - "Bir yandan üretim ve katma değerli alanlarda yatırımları artırırken, bir yandan da bu tip sektörlerdeki avantajımızı korumak, markamızın altını daha iyi çizmek ve premium yatırımları ülkemize çekmek adına çalışmalıyız"

CANNES (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, "Bir yandan üretim ve katma değerli alanlarda yatırımları artırırken, bir yandan da bu tip sektörlerdeki avantajımızı korumak, markamızın altını daha iyi çizmek ve premium yatırımları ülkemize çekmek adına çalışmalıyız." dedi.

Cannes'da düzenlenen uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM 2019'da konuşan Ermut, bürokraside koordinasyon tarafını hallederek yatırım ortamının tanıtılması ile Türkiye'ye gelen yatırımcıların ve Türkiye'deki yatırım projelerinin önünü açmak için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Türkiye'nin 2002 yılından itibaren doğrudan yatırım çekmeye başlayan bir ülke haline geldiğini vurgulayan Ermut, "2002'ye kadar toplamda 15 milyar dolar yatırım çekmiş bir ülkeyken, 2002'den günümüze kadar yaklaşık 209 milyar dolar yatırım çektik. Ülkemizin her zaman sahip olduğu coğrafi konumu ve genç nüfusu gibi özelliklerinin doğru regülasyonlarla ve siyasi istikrarla birlikte atılan adımlarla, yatırımcı için daha cazip hale getirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesiyle birlikte yatırımları çekmeye başladık." diye konuştu.

- "Gayrimenkulden çekilen yatırımlar artıyor"

Arda Ermut, yatırımlarla ilgili pazarın ve sektörün çeşitlendirilmesi, yatırımcı çekilen ülkelerin ve katma değerin artırılması adına uzun süredir çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dünyada belirsizliğin arttığı, genel doğrudan yatırımların gitgide aşağı indiği, yatırımcıların temkinli davrandığı bir dönemdeyiz. Son 3 yıldır dünyadaki yatırımlar aşağı doğru gidiyor ve 2018'de 1,2 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Bu, global finansal kriz zamanındaki rakamlarla aynı. Daralan bir pastada, çok daha fazla aktör pay almaya çalışıyor. Bu payı almaya çalışırken, gayrimenkul gibi doğrudan yatırımlarda önemli volümlere ulaşabileceğiniz sektörler çok önem kazanıyor."

Son 16 yıldaki 209 milyar doların, yaklaşık 55 milyar dolarının gayrimenkul ve bununla ilgili sektörlerden geldiğini bildiren Ermut, "İnşaat sektörü ekonomide ne kadar önemliyse gayrimenkul yatırımları da doğrudan yatırımlarda ciddi bir yer tutuyor. Son 3 senedir dünyada yatırımlar azalırken, gayrimenkulden çekilen yatırımlar artıyor." dedi.

Ermut, sözlerini, "Bir yandan üretim ve katma değerli alanlarda yatırımları artırırken, bir yandan da avantajlı olduğumuz bu tip sektörlerdeki avantajımızı korumak, markamızın altını daha iyi çizmek ve premium yatırımları ülkemize çekmek adına çalışmalıyız." şeklinde tamamladı.

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Bakan Pakdemirli Kars’taBakan Pakdemirli Kars’ta
İsmail Erdem Ataşehirli öğrenciyi Rus Kızılordu Korosu ile buluşturduİsmail Erdem Ataşehirli öğrenciyi Rus Kızılordu Korosu ile buluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arda Ermut Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi

En Çok Okunan Haberler

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...

4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş adamı villasında kafasına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

Nehir korkuluklarından kendini bırakmak istedi! Korkunç anlar böyle sona erdi

Asi Nehri'nde hareketli anlar! Son anda engellendi

Son dakika: 102 kişiye ByLock'tan gözaltı kararı verildi

ByLock'tan gözaltına alınacaklar

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.yılı kutlandı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.yılı kutlandı

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonuna 114 gözaltı

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonuna 114 gözaltı

Kadın şoför direksiyon başında bayıldı!

Kadın şoför direksiyon başında bayıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.