"Katma değerli alanlarda yatırımı artırırken, avantajlı sektörlerimizi de korumalıyız"

CANNES (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, "Bir yandan üretim ve katma değerli alanlarda yatırımları artırırken, bir yandan da bu tip sektörlerdeki avantajımızı korumak, markamızın altını daha iyi çizmek ve premium yatırımları ülkemize çekmek adına çalışmalıyız." dedi.

Cannes'da düzenlenen uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM 2019'da konuşan Ermut, bürokraside koordinasyon tarafını hallederek yatırım ortamının tanıtılması ile Türkiye'ye gelen yatırımcıların ve Türkiye'deki yatırım projelerinin önünü açmak için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Türkiye'nin 2002 yılından itibaren doğrudan yatırım çekmeye başlayan bir ülke haline geldiğini vurgulayan Ermut, "2002'ye kadar toplamda 15 milyar dolar yatırım çekmiş bir ülkeyken, 2002'den günümüze kadar yaklaşık 209 milyar dolar yatırım çektik. Ülkemizin her zaman sahip olduğu coğrafi konumu ve genç nüfusu gibi özelliklerinin doğru regülasyonlarla ve siyasi istikrarla birlikte atılan adımlarla, yatırımcı için daha cazip hale getirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesiyle birlikte yatırımları çekmeye başladık." diye konuştu.