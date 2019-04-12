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Katmerciler'in KIRAÇ'ı ilk kez IDEF Fuarı'nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 14:23 | Son Güncelleme

Katmerciler, yeni nesil kriminal inceleme aracı KIRAÇ’ı ilk kez 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda sektörle buluşturacak

İSTANBUL (AA) - Güçlü ve geniş bir ürün portföyüyle katılan Katmerciler, yeni nesil kriminal inceleme aracı KIRAÇ’ı ilk kez 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF'19) sektörle buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden Katmerciler, 30 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek IDEF’19’da güçlü bir portföyle yer almaya hazırlanıyor. Şirket, sektörün merakla beklediği ve ilk kez yurt içinde sergilenecek yeni nesil kriminal inceleme aracı KIRAÇ’ın da arasında bulunduğu beş araçla fuara katılıyor.

Ziyaretçilerini salon 7’de 702A no'lu standında ağırlayacak Katmerciler, fuarda KIRAÇ’ın yanı sıra Zırhlı Muharebe Aracı HIZIR, Uzaktan Kumandalı Atış Platformu UKAP (İnsansız Kara Aracı-İKA), Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve Zırhlı Ambulansını da sektörün beğenisine sunacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzalanan anlaşma çerçevesinde Katmerciler’in ana yüklenicisi olduğu KIRAÇ, Türkiye’de sektör temsilcileriyle ilk kez bu fuarda buluşuyor.

KIRAÇ, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı’nın ihtiyacının karşılanması amacıyla özgün bir çalışma olarak geliştirildi. KIRAÇ, zırhlı personel taşıyıcı, komuta kontrol aracı ve iç güvenlik aracı olarak yapılandırılabilecek benzersiz bir tasarıma sahip bulunuyor.

2018 yılında prototipleri geliştirilip 2019 yılında üretimine başlanan KIRAÇ, işlevine uygun özgün tasarımları, yenilikçi karakteri ve ileri teknolojik donanımıyla fuarın gözde araçlarından birisi olmaya aday.

Daha önce Haziran 2018 tarihinde Paris’te düzenlenen Eurosatory Savunma Fuarı'nda tanıtılan KIRAÇ Projesi kapsamında dört farklı konfigürasyonda üretilecek araçların prototiplerinin kalifikasyon test ve muayene faaliyetleri başarıyla tamamlanmış durumda bulunuyor. Seri üretimine başlanan araçların teslimatı partiler halinde yapılacak.

- Güçlü portföy, yenilikçi ürünler

Katmerciler, savunma ürünlerini 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar, Özel Ürünler, Zırhlı İş Makineleri, Görev Odaklı Özel Amaçlı Araçlar ve Zırhlı Lojistik Araçlar beş ana kategoride topluyor.

Katmerciler’in geniş ürün portföyü içinde yer alan diğer ürünler arasında, zırhlı personel taşıyıcı KHAN, dönüştürülebilir KHAN, koruma kalkanı, uzaktan kontrollü çok namlulu gaz atar sistemi, uzaktan kumandalı zırhlı paletli ekskavatör, zırhlı kazıcı yükleyici iş makinesi, uzaktan kumandalı zırhlı dozer, zırhlı teleskopik forklift uzaktan kumandalı zırhlı belden kırmalı yükleyici iş makinesi, kompozit ve seramik bazlı gizli zırhlama sistemi olan NEFER yer alıyor.

Katmerciler’in zırhlı lojistik araçlar kategorisinde ise, çatışmalı veya riski yüksek bölgelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş zırhlı ADR’li akaryakıt tankeri, zırhlı otobüs, zırhlı low-bed treyler, zırhlı damper, zırhlı su tankeri ve kurtarma aracı bulunuyor.

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