Katmerciler'in KIRAÇ'ı ilk kez IDEF Fuarı'nda

İSTANBUL (AA) - Güçlü ve geniş bir ürün portföyüyle katılan Katmerciler, yeni nesil kriminal inceleme aracı KIRAÇ’ı ilk kez 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF'19) sektörle buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden Katmerciler, 30 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek IDEF’19’da güçlü bir portföyle yer almaya hazırlanıyor. Şirket, sektörün merakla beklediği ve ilk kez yurt içinde sergilenecek yeni nesil kriminal inceleme aracı KIRAÇ’ın da arasında bulunduğu beş araçla fuara katılıyor.

Ziyaretçilerini salon 7’de 702A no'lu standında ağırlayacak Katmerciler, fuarda KIRAÇ’ın yanı sıra Zırhlı Muharebe Aracı HIZIR, Uzaktan Kumandalı Atış Platformu UKAP (İnsansız Kara Aracı-İKA), Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve Zırhlı Ambulansını da sektörün beğenisine sunacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzalanan anlaşma çerçevesinde Katmerciler’in ana yüklenicisi olduğu KIRAÇ, Türkiye’de sektör temsilcileriyle ilk kez bu fuarda buluşuyor.