HABER

Kato Dağı eteklerinde şehitler için dev led ekran kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 09:51 | Son Güncelleme

Kato Dağı eteklerinde bulunan Beytüşşebap ilçesinde ilk defa dev led ekran kuruldu.

Kato Dağı eteklerinde şehitler için dev led ekran kuruldu

Kato Dağı eteklerinde bulunan Beytüşşebap ilçesinde ilk defa dev led ekran kuruldu. Şehrin imajını değiştiren kayyum ilçede PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen vatandaşlar için hazırlanan videoyu dev led ekranlardan izlettirdi.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde belediyeye kayyum olarak görevlendirilen İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, seçime kısa bir süre kala son çalışmalarını bitirmeye çalışıyor. İlçenin imajını değiştiren kayyum, son olarak ilk defa Kato Dağı eteklerinde dev led ışık taktırdı. Burada Beytüşşebap’ta terör örgütü tarafından haince şehit edilen vatandaşlar için hazırlanan video izletildi. İlçenin imajını değiştiren projeler terör örgütünün izlerini silip süpürdü. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, kayyum olarak göreve başladığı günden itibaren bir çok proje hayata geçirdiklerini belirtti. Pendik, "Beytüşşebap son iki yılda hamd olsun çok değişti. Değişim süreci devam ediyor. Köy gibi bir yer olmaktan artık modern bir şehir gibi görünen sürece girdi Beytüşşebap. Tabi daha alacağımız çok yol var. Önce çamurdan geçilmeyen bu sokaklarımız son derece güzel bir şekilde parke ile kaplandı. Modern ve temiz bir hal aldı. Gece hilal ve yıldız ile ters lalemizin olduğu motiflerle lambalarımızı süsledik. Gece çok güzel bir görüntü oluyordu. Son olarak belediye başkan vekili olarak belki yaptığımız son çalışma olacak bu. Ekranımızı da kurduk. Niye önemli bu led ekran; duyuruların daha çok kişiye ulaşması için,vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi için kamu spotları oluyor bizim çalışmalarımız oluyor. Bunların vatandaşlarımıza aktarılması açsından çok önemli, biliyorsunuz ilk yayına başladığımız tarih 18 Mart günüydü. İlk videoda bölücü terör örgütünün katlettiği Beytüşşebaplı şehitlerimizi anma mahiyetinde bir çalışma yaptık. İlk aktardığımız o oldu. Bu şehitlerimizi katledenleri asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu ekran sayesinde gerçekleri tüm halkımızla paylaşacağız" dedi.
Kurulan led ekranla ilçenin tanıtımı, duyurular, kamu sporlarının yanı sıra terör örgütünün yıllardır bölgedeki kirli ve gerçek yüzü tanıtım videoları şeklinde vatandaşlara ulaştırılacak.

Kato Dağı eteklerinde şehitler için dev led ekran kuruldu

Bilimin son buluşu: Kokuyla tedavi! Cinselliği bile etkiliyormuş Bilimin son buluşu: Kokuyla tedavi! Cinselliği bile etkiliyormuş
Hizan’da yeni bir bitki türü keşfedildiHizan’da yeni bir bitki türü keşfedildi
Gürkan Şef: Okul harçlığım için restoranda bulaşık yıkadımGürkan Şef: Okul harçlığım için restoranda bulaşık yıkadım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

AYM'den 5 siyasi parti için flaş karar!

AYM'den 5 siyasi parti için flaş karar!

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ak pelikanlar Amasya’ya yine erken geldi

Ak pelikanlar Amasya’ya yine erken geldi

Silivri'de çiftlikte yangın

Silivri'de çiftlikte yangın

Malatya'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü

Dün Denizli bugün Malatya! Art arda depremler

Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi! İşte beklenen hava durumu

Milyonları ilgilendiren haber geldi!

Günlük burç yorumları 21 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Güneş, Koç burcuna geçiyor!

Av tüfeğiyle vurulan köpeğin röntgeni şoke etti

Şoke eden detay! Gerçek röntgeni çekince ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.