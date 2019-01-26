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Kato Dağı'nda 7 metre karda vatan nöbeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2019 12:21 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda bulunan Kerkük Askeri Üs Bölgesi yolunda kar kalınlığı 7 metreye ulaştı.

Karla mücadele ekipleri 15 gün kapalı kalan yolu ulaşıma açtı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olduğu bölgede görev yapan güvenlik güçlerinin ihtiyaçları ise helikopter ile sağlanıyor.

Son yılların en ağır kışı yaşanıyor

Beytüşşebap'ta son yılların en ağır kışı yaşanıyor. Yaklaşık 1 aydır aralıkla yağan kar, hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor.
Son yıllarda düzenlenen en kapsamlı operasyonlarla terörün temizlendiği Kato Dağı'nda bulunan Kerkük Askeri Üs Bölgesi'nin yolu da 15 gün kapalı kaldı.
Üs bölgesine ulaşım sağlanması için Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
Görüş mesafesinin çok düşük olduğu, kar kalınlığının 7 metreyi aştığı yolu, ekipler zorlu şartlara rağmen ulaşıma açmayı başardı. Kerkük Askeri Üs Bölgesi'nde görev yapan askerler de karla mücadele ekiplerine çay ikram etti.

'ASKERLERİMİZ İÇİN BÜTÜN İMKANLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ'

'ASKERLERİMİZ İÇİN BÜTÜN İMKANLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ'
Beytüşşebap ilçesini ziyaret eden Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Kerkük Askeri Üs Bölgesi'nin yolunun kardan temizlendiğini dile getirerek, askerler için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.
Vali Aktaş, "Askerimiz, polisimiz, korucularımız, halkımızın huzuru, güvenliği için kar kış demeden en ücra dağlarda görev yapıyor.
Üs bölgemizde 6,7 metre karın yağdığı yerlerde görev yapıyorlar. Başarılar diliyoruz. Onların bulundukları yerlerde rahat edebilmeleri için bütün devlet olarak tüm imkanları seferber ediyoruz.
Kar yağışının olduğu günlerde üs bölgesinin yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla yol ulaşıma açıldı.
Yol kapalı olsa dahi askeri üs bölgesine helikopterle askerlerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onlara ve her yerde görev yapan askerimize, polisimize, korucumuza yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
şırnak Beytüşşebap Kato Dağı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah yar ve yardımcıları olsun inşallah.
kardeşim yok 5 metre kar , yok 10 metre kar.... Yok böyke bir şey .... Rüzgarın karı üfürmesi ile çukurda kalan yerler savrulan kar ile dolar... Buna karadenizde kürtük yığması denir... Lokaldir yani bu birikintiler.... Küçücük alanda böyle bir kalınlık oluşması oraya o kadar kar yağdığını göstermez
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