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Kato Dağı'nda aç kalan ayı, askeri üs bölgesine girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 19:51 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda, karla kaplı bölgede yiyecek bulamayan ayı, dikenleri telleri tırmanarak aşıp, askeri üs bölgesine girdi.

BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda, karla kaplı bölgede yiyecek bulamayan ayı, dikenleri telleri tırmanarak aşıp, askeri üs bölgesine girdi. Askerlerin konserve ve ekmek verdiği ayının dikenli telleri aşması saniye saniye görüntülendi. Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda kar nedeniyle yiyecek bulamayan bir ayı, askerlerin bulunduğu üs noktasına geldi. Ayı, üs noktasındaki dikenli telleri tırmanarak aştı. Ayı, burada yiyecek ararken, onu fark eden askerler, konserve ve ekmek verdi. Ayının dikenli telleri tırmanarak üs bölgesine girmesi ise kameralara saniye saniye yansıdı. Ayının verilen yiyecekleri yedikten sonra üs bölgesinden ayrıldığı belirtildi.

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