Kato Dağı'nda artık silah değil, müzik sesi yankılanıyor

EKREM PAYAN - Bir zamanlar adı terör saldırıları ve çatışmalarla gündeme gelen Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nın eteklerinde bulunan köy ve mezralarda artık silah değil, müzik sesi yankılanıyor.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla teröristlerden temizlenen ve kavuştuğu huzurla sosyal yaşam başta olmak üzere her alanda canlanmanın yaşandığı Şırnak'ta son bir yılda açık alanda düğün yapmak için güvenlik güçlerine 5 bin 192 başvuru yapıldı.

Sadece şehir merkezi değil, daha önce güvenlik gerekçesiyle düğün ve benzeri kutlamaların yapılamadığı kırsaldaki birçok yerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı mücadelesi sayesinde terörden temizlenerek artık düğünlere ve sosyal aktivitelere ev sahipliği yapıyor. Bu düğünlerden biri de Kato Dağı eteklerindeki Mezra köyünde gerçekleşti.

Yusuf Timur, Almanya'da yaşayan Şırnaklı Leyla Enç ile Mezra köyünde düzenlenen ve 3 gün 3 gece süren düğün ile dünyaevine girdi.

Düğüne çevre köylerden ve Almanya'dan katılan davetliler, yöresel kıyafetleriyle, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekerek, gönüllerince eğlendi.