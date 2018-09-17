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Kato Dağı'nda artık silah sesi yerine müzik yankılanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 12:59 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri yakınlarındaki Kato Dağı'nda, son 2 yıldır gerçekleştirilen operasyonlarla güvenlik ve huzur ortamı sağlanırken, dağlarda artık silah sesi değil, müzik yankılanıyor.

Kato Dağı'nda artık silah sesi yerine müzik yankılanıyor

Emin BAL/ULUDERE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri yakınlarındaki Kato Dağı'nda, son 2 yıldır gerçekleştirilen operasyonlarla güvenlik ve huzur ortamı sağlanırken, dağlarda artık silah sesi değil, müzik yankılanıyor. Son olarak, Uludere'nin Uzungeçit beldesinde İdris-Fatma Yıldırım çifti, yüzlerce konuğun katıldığı düğünle yaşamlarını birleştirdi. Davetlilerin çalan müzikler eşliğinde halay çektiği düğünde, geline 1 kilogram altın, damada ise 230 bin lira takıldı.
Şırnak kırsalında son 2 yılda güvenlik güçlerinin yürüttüğü terörle mücadele operasyonları ile güven ve huzur ortamı sağlanırken, bölgede yüksek katılımlı açık hava düğünleri de peş peşe yapılmaya başladı. Son olarak, Kato Dağı eteklerinde, Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde de İdris Yıldırım, 3 gün 3 gece süren bir düğünle Fatma Yıldırım ile dünyaevine girdi. Düğüne, askeri birliklerin komutanlarının da aralarında bulunduğu yüzlerce davetli katıldı. Davetliler, yöreye özgü rengârenk kıyafetlerle geldikleri düğünde, çalan müzikler eşliğinde halay çekti. Takı töreninde, geline 1 kilogram altın, damada ise 230 bin lira takıldı.
Şehit yakını olduğu öğrenilen damat ve gelini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Kıdemli Başçavuş Kazım Doğan, "Asker olarak şehit ailelerini yanlız bırakmadık, buraya geldik. Onlar bizim canlarımız, ciğerlerimiz. Bugün buradaysak onların sayesinde. Tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

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Kato Dağı'nda artık silah sesi yerine müzik yankılanıyorKato Dağı'nda artık silah sesi yerine müzik yankılanıyorKato Dağı'nda artık silah sesi yerine müzik yankılanıyorKato Dağı'nda artık silah sesi yerine müzik yankılanıyor

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