Kato Dağında kaplıca keyfi (2)

Emin BAL BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA) -ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinin bulunan Kato Dağı'nda bulunan Zümrüt Kaplıcası, sıcak havaya rağmen şifa arayanları ağırlıyor. Yaz ayları olmasına rağmen kaplıca suyuna girenler, eski tesisin sahipsizlikten çürümeye terk edildiğini ve bölgeye modern bir tesis yapılmasını istedi. Bölgede terör olaylarının yoğun yaşandığı yerlerin başında gelen Beytüşşebap ilçesin'deki Kato Dağı, büyük oranda terörden arındırılmasından sonra oluşan huzur ortamının ardından şifa arayanların mekanı oldu. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve Kato Dağı eteklerindeki Ilıcak köyündeki Zümrüt Kaplıcası, yaz ve kış aylarında yüzlerce kişiyi ağırlıyor. Şırnak, Hakkari, Diyarbakır ve Van gibi kentlerden gelenler, bir zamanlar terör olaylarının yoğun olarak yaşandığı bölgede, sıcak havaya rağmen duş alıp, ardından da sıcak kaplıcaya giriyor. Özellikle romatizma hastalıklara iyi geldiği belirtilen Zümrüt Kaplıcası'nın bölge insanı tarafından yoğun olarak tercih edildiğini anlatan vatandaşlar bölgeye yeni bir tesis yapılmasını istedi. Uzun yılar devan eden çatışmalardan dolayı kimsenin gelmemesi nedeniyle yıkılmaya yüz tutan tesisin yenilenmesini isteyen vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi. Kaplıca alanına yüzlerce araclarla akın eden vatandaşlardan bazılarda çadır kurarak günlerce kaplıcaların keyfini çıkarırken, kimi vatandaşların ailece kaplıcalara şifa aramaya geldiği görüldü.

