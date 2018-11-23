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Kato Dağı'nda operasyondaki Mehmetçiklerden 'Öğretmenler Günü' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 23:40 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarında bulunan, önceleri teröristlerin büyük kamplarının bulunduğu Kato Dağı'nda, gece gündüz operasyon halinde olan Mehmetçik, çektiği video ile başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin öğretmen gününü kutladı.

Kato Dağı'nda operasyondaki Mehmetçiklerden 'Öğretmenler Günü' mesajı

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarında bulunan, önceleri teröristlerin büyük kamplarının bulunduğu Kato Dağı'nda, gece gündüz operasyon halinde olan Mehmetçik, çektiği video ile başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin öğretmen gününü kutladı.
Beytüşşebap ilçesi yakınlarında bulunan Kato dağının, 3 bin rakımlı Kerkür üs bölgesinde görev yapan 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı'na bağlı askerler, çapraz tutuş vaziyetinde ve silahlı olarak çektikleri videoda, 24 Kasım Öğretmenler Günü için mesaj yayınladı. Görüntülerde silahlı 9 askerin, kar ve soğuk hava şartlarına uygun kıyafetle oldukları görülürken, ortada duran bir asker Türk bayrağı açarken, önde duran bir asker de, "Şırnak Beytüşşebap ilçesi 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı, 3 bin rakımlı Kerkür Üs Bölgesinden başta Başöğretmen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz" dediği görüldü.
Bu arada Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik de, video ile birlikte paylaştığı yazılı öğretmenler günü mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Her koşulda ve zorlukta görev yapan Mehmetçiklerimiz, kendisini yetiştiren öğretmenlerini asla unutmazlar. Mehmetçik bilir ki, vatan bir toprak parçası değildir sadece, vatan elleri öpülesi öğretmenlerimizdir aynı zamanda. Bizler de başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal olmak üzere ahirete irtihal eden ve şehit olan tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz. Emekli ve muvazzaf tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyor, sağlık ve başarılar diliyoruz. Tüm öğretmenlerimiz emin olsun ki Mehmetçiğimizin ve bizlerin kalbimize ve aklımıza yerleştirdikleri vatan sevgisi sayesinde yılmadan, usanmadan milletimiz ve devletimiz için çalışacağız. Öğretmenlerimize layık evlatlar olacağız."

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Kato Dağı'nda operasyondaki Mehmetçiklerden 'Öğretmenler Günü' mesajıKato Dağı'nda operasyondaki Mehmetçiklerden 'Öğretmenler Günü' mesajı

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