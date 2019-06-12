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Kato Dağı'nda Uçurtma Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 13:12 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 1'inci Kato Uçurtma Festivali düzenlendi.

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 1'inci Kato Uçurtma Festivali düzenlendi. Kato Dağı'nda ilk kez düzenlenen festivalde Türk bayraklı uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi. Kato Dağı, güvenlik güçlerinin düzenlediği kapsamlı operasyonla teröristlerden temizlendi. Bölgede huzur ortamının hakim olmasıyla Beytüşşebap Belediyesi'nce 1'inci Kato Uçurtma Festivali düzenlendi. Kato Dağı eteklerinde yapılan festivale Kaymakam İsmail Pendik, Belediye Başkanı Habip Aşan, 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, Cumhuriyet Başsavcısı Samet Kıroğu, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun ve çok sayıda ilçe halkı katıldı. Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde kutlanan festivalde, Türk bayraklı uçurtmalar gökyüzünü süsledi, kıl çadırlarda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Kaymakam İsmail Pendik, Kato Dağı'nın bir dönem terör örgütü PKK'nın Türkiye'deki en büyük lojistik ve komuta merkezi olduğunu söyledi. Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla Kato Dağı'nın teröristlerden temizlendiğini belirten Pendik, "Kato Dağı doğal güzellikleriyle, eteklerindeki termal ve doğal su kaynaklarıyla bölgemizin en büyük cazibe merkezlerinden olma potansiyeli olan bir dağımızdır. Nasıl ki Uludağ olmadan Bursa, Erciyes olmadan Kayseri çok eksik kalırsa Kato olmadan da bölgemiz çok eksik kalır. Böylesine önemli bir dağdır Kato dağı. İki yıl önce şehit Aydoğan Aydın paşamızın komutasında kahraman Mehmetçiklerimiz, jandarmamız, polisimiz ve korucularımız Kato Dağı'nı terörden ve zulümden temizlediler. Bu yiğitlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu temizlikten sonra ilçemiz ve bölgemiz terörün baskı ve zulmünden kurtularak büyük bir rahatlığa kavuşmuştur. Şimdi biz de Kato Dağı'nın doğal güzellikleriyle, eteklerinde yaşayan insanlarımızın birlik, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşantısıyla gündeme gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. Beytüşşebap Belediye Başkanı AK Parti'li Habip Aşan ise ilçenin artık terörle değil, çeşitli etkinliklerle anılacağını ifade ederek, "Bu tür etkinlikler devam edecek. Bölgemize has gelenek ve göreneklerimizi yaşatacağız. Burada yetişen ürünleri markalaştırarak hem ülkemize hem de dünyaya tanıtacağız" diye konuştu.

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