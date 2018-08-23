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Kato Dağı'nı teröristlerden temizleyen güvenlik güçlerinden birlik mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 13:23 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan ve bir zamanlar şiddetli çatışmaların yaşandığı Kato Dağı'nı teröristlerden temizleyen asker, polis ve güvenlik korucuları, bayram yemeğinde biraraya gelerek, birlik mesajı verdi.

Kato Dağı'nı teröristlerden temizleyen güvenlik güçlerinden birlik mesajı

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan ve bir zamanlar şiddetli çatışmaların yaşandığı Kato Dağı'nı teröristlerden temizleyen asker, polis ve güvenlik korucuları, bayram yemeğinde biraraya gelerek, birlik mesajı verdi.
Beytüşşebap ilçesinde görevli asker, polis ve güvenlik korucucularından oluşan güvenlik güçleri, kendi aralarında topladıkları paralarla aldıkları kurbanlığı kesti. Güvenlik güçleri, kestikleri kurbandan hazırladıkları akşam yemeğini de vatandaşlarla birlikte yiyerek güven verdi. İlçede geleneksel hale gelen polis, asker, korucu ve vatandaş birlikteliği, bu yılki Kurban Bayramı'nın 2'nci günün akşamında verilen yemekle devam etti.
Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun'un öncülük ettiği yemek öncesi, emniyet binası önünde kesilen kurbanlarla akşam yemeği hazırlandı. Yemeğe, Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, 8'inci Komando Alay Komutanı Yarbay Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Atakan, İlçe Başsavcısı Oğuz Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman, Jırki Aşireti liderlerinden Tahir Adıyaman, polis, asker ve vatandaşlar katıldı.
İlahi dinletisi ile başlayan programda, güvenlik güçleri ile vatandaşlar birlikte yemek yiyerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yemekte bulunan Taktik Jandarma Alay Komutanlığı'nda görevli askerler, ailelerine selam göndererek Türkiye'de yaşayan herkesin bayramını kutladı.
Yemeğe katılan güvenlik güçleri adına bir konuşma yapan polis memuru Seyit Ali Ayvaz, Beytüşşebap'ta görev yaptıklarını, sevdiklerinden ayrı olsalar da vatanın her köşesini memleketleri gibi gördüklerini söyledi. Güvenlik güçleri, başta uzakta olan aileleri olmak üzere herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.

FOTOĞRAFLI

Kato Dağı'nı teröristlerden temizleyen güvenlik güçlerinden birlik mesajıKato Dağı'nı teröristlerden temizleyen güvenlik güçlerinden birlik mesajıKato Dağı'nı teröristlerden temizleyen güvenlik güçlerinden birlik mesajıKato Dağı'nı teröristlerden temizleyen güvenlik güçlerinden birlik mesajı

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