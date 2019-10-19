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Kato’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 09:49 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Kato Dağı eteklerindeki Beytüşşebap ilçesinde bulunan tüm okullardan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek geldi.

Şırnak’ın Kato Dağı eteklerindeki Beytüşşebap ilçesinde bulunan tüm okullardan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek geldi. Öğrenciler bedenleriyle ay yıldızlı Türk bayrağı yapıp Suriye’de görev yapan Mehmetçiklere selam gönderdi.
2 bin 900 rakımlı Kato Dağı eteklerinde bulunan Beytüşşebap ilçesinde öğrenciler Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verdi. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, yurt kapısına kadar 600 metre boyunca yürüdü. Ay yıldızlı bayrak açıp asker selamı veren minik öğrencilerin muhteşem görüntüsü havadan görüntülendi. Şehit Yalçın Aydın İmam Hatip Ortaokulu ile 75’inci Yıl İlk ve Ortaokulu öğrencileri yurt bahçesinde bedenleriyle Barış Pınarı Harekatı yazarak askerlere selam gönderdi. 320 öğrenci ve öğretmen, Kato Dağı eteklerinde asker selamı verip Mehmetçikleri selamladı. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Ali Rauf Kök, harekata tam destek verdiklerini söyledi.
İlçe Kaymakamı İsmail Pendik ise Beytüşşebaplıların harekatı 7’den 70’e topyekun desteklediklerini dile getirdi. Pendik, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin huzur ve sükununu korumak için terör saldırılarını engellemek amacıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emirleriyle Barış Pınarı Harekatını başlattı. Bu harekat açıkçası Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, sağcısıyla, solcusuyla Türk milletini birleştirdi. Herkes kahraman Mehmetçiğimize destek vermek amacıyla kendi çapında çalışmalar yaptı. Dualarıyla ve diğer destek açıklamalarıyla hakikatten Mehmetçiğimize büyük moral verdiler. Bizler Beytüşşebaplılar olarak şanlı bayrağımızı dalgalandırdık sağ olsun Beytüşşebaplılar kamu kurumlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız evlerinde dükkanlarında şanlı bayrağımızı asarak Barış Pınarı Harekatına destek verdiler. Okullarımızda bizlerin bir talimatı veya yönlendirmesi olmadan öğretmen ve öğrencilerimiz kısa kısa videolar hazırladı. Bizler de bunları kaymakamlık sitelerinde paylaştık. Gördük ki Beytüşşebap artık birliğin beraberliğin ve kardeşliğin kalelerinden bir yer haline gelmiş bu açıdan tüm Beytüşşebaplı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kato’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Kato’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Kato’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Kato’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Kato’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Kato’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Kato’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Kato’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Kato’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Kato’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Kato’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Kato’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Kato’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Kato’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Kato’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek
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