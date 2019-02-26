Katolik din adamı çocuk istismarından mahkûm edildi

Çocuk istismarından hüküm giyen en yüksek kademeli Katolik din adamı olan Pell, uzun yıllar Papa’nın yakın çevresinde yer almıştı.Açığa alınan Avustralyalı kardinal ve Vatikan’ın eski mali işler müdürü George Pell çocuk istismarından mahkum edildi. 77 yaşındaki Pell 1990’lı yıllarda Melbourne katedralinde iki erkek çocuğun ırzına geçmekten suçlu bulundu. Aralık ayında çıkan karar şimdiye kadar gizli tutulmuştu. Çocuk istismarından hüküm giyen en yüksek kademeli Katolik din adamı olan Pell, uzun yıllar Papa’nın yakın çevresinde yer almıştı.

George Pell katedraldeki bir ayinin ardından 12 ve 13 yaşlarındaki iki oğlan çocuğunu cinsel fiile zorlamak, dört kez cinsel tacizde ve bir kez de duhulde bulunmaktan mahkûm edildi.

Kardinale verilecek cezanın yüksekliği muhtemelen Çarşamba günkü celsede açıklanacak. George Pell’in tutuklanma ihtimali bulunuyor. Kardinal suçlamaları reddetti ve avukatları kanalıyla temyize başvurdu.

1970’li yıllarla ilgili suçlamalardan dolayı yapılan soruşturmanın selameti açısından Pell hakkında Aralık ayında alınan mahkeme kararının açıklanması yasaklanmıştı. Savcılık ikinci davayla ilgili dosyanın kapanmasına karar verdiği için mahkûmiyet kararıyla ilgili haber yasağı kaldırıldı.