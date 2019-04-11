HABER

Katolik Kilisesinde cinsel istismar skandallarının geçmişi 1960'lara uzanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 14:53 | Son Güncelleme

Emerit Papa 16. Benediktus, cinsel istismar skandallarından dolayı Katolik Kilisesindeki "ruhani çöküşün" 1968 yılında başladığı belirtti

MADRİD (AA) - Emerit Papa 16. Benediktus tarafından yazılan 18 sayfalık bir belgede, cinsel istismar skandallarından dolayı Katolik Kilisesindeki "ruhani çöküşün" 1968 yılında başladığı ifade edildi.

Papalığı döneminde Papa 16. Benediktus adını kullanan, hastalığından dolayı 2013 yılında görevinden istifa eden Joseph Ratzinger'in Almanya'da yayın yapan Klerusblatt adlı aylık dergide yayımlanmak üzere "Kilise ve cinsel istismar skandalı" başlığıyla kaleme aldığı 18 sayfalık belge, farklı basın kuruluşlarının internet sayfalarında yayımlandı.

Cinsel istismar vakalarıyla ilgili Katolik Kilisesinde yaşanan olayların örtbas edilmesini veya suçluların cezalandırılmamasını eleştiren Ratzinger, "cinsel istismara karışan rahiplere yıllarca çok hafif cezalar verilmesinin doğru olduğu fikrinin teorikleştirildiğini" kaydetti.

Katolik Kilisesini "çok uzun zaman suçlanan rahiplerin yanında olmakla" suçlayan Ratzinger, cinsel istismar iddialarına karışan rahiplerin kendilerini savunma haklarının Kilise tarafından çok geniş tutularak bu kişilerin ceza almalarının neredeyse imkansız hale getirildiğini savundu.

Ratzinger, 1960-1980 yıllarındaki 20 yılda "cinsellikle bağlantılı Katolik Kilisesindeki standartların ahlaki açıdan tamamen çöktüğüne" işaret ederek, 1968 Fransa Devrimi'nin fizyolojisinin de etkisiyle "çocuklara yönelik cinsel istismarın müsaade edilebilir şeklinde bir algıyla normalleştirildiğini" ifade etti.

Ratzinger ayrıca, söz konusu 18 sayfalık belgeyi Papa Franciscus ve Vatikan Devlet Sekreteri Pietro Parolin'in onayıyla yazdığını belirtti.

Papa Franciscus'un öncülüğünde ve Katolik din adamlarının katılımında şubat ayında yapılan cinsel istismarlarla ilgili Vatikan Zirvesi'ne de değinen Ratzinger, şu ifadeleri kaleme aldı:

"Rapor edilen olayların kapsamı ve ciddiyeti rahipleri şaşırtmış, insanlarda çöküntüye yol açmış ve birçok kişinin Kiliseye olan inancını sorgulamasına neden olmuştur. Kiliseyi, halklar arasında bir ışık ve bir kez daha yıkımın güçlerine karşı bir güç olarak kabul edilebilir kılmak için güçlü bir mesaj göndermek ve yeni bir başlangıç yapmak için gerekliydi."

Vatikan, Katolik Kilisesinde çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunan rahiplerin vakalarının son dönemlerde uluslararası medyada gün yüzüne çıkmasından sonra adımlar atmaya başlamıştı.

Cinsel istismar olaylarından dolayı özür dileyen Papa Franciscus, son olarak Vatikan'daki vatandaşların ve diplomatların gördükleri ve duydukları herhangi bir cinsel istismar olayını rapor etmesini zorunlu kılan bir yasa çıkarttı.

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...' Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...'
Villa Mu İlkbahar-Yaz 2019 koleksiyonu tanıtıldıVilla Mu İlkbahar-Yaz 2019 koleksiyonu tanıtıldı
Hava almak için evden çıktı, bir haftadır kayıpHava almak için evden çıktı, bir haftadır kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çocuklara yönelik cinsel istismar Emerit Papa 16. Benediktus Katolik Kilisesi'nde cinsel istismar olayları Vatikan

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

'Çocuğum büyüsün evsiz hayatı yaşayacağım'

'Çocuğum büyüsün evsiz hayatı yaşayacağım'

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Kayseri Emniyeti'nden aranan şahıslara büyük operasyon

Kayseri Emniyeti'nden aranan şahıslara büyük operasyon

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

Türkiye'nin en kötü gününü yaşattılar! 'Kimse yarının garantisini veremez'

Türkiye'nin en kötü gününü yaşattılar! 'Kimse garanti veremez'

Dicle Vadisi'nin değişmez misafirleri: Leylekler

Dicle Vadisi'nin değişmez misafirleri: Leylekler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.