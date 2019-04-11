Katolik Kilisesinde cinsel istismar skandallarının geçmişi 1960'lara uzanıyor

Katolik Kilisesini "çok uzun zaman suçlanan rahiplerin yanında olmakla" suçlayan Ratzinger, cinsel istismar iddialarına karışan rahiplerin kendilerini savunma haklarının Kilise tarafından çok geniş tutularak bu kişilerin ceza almalarının neredeyse imkansız hale getirildiğini savundu.

Cinsel istismar vakalarıyla ilgili Katolik Kilisesinde yaşanan olayların örtbas edilmesini veya suçluların cezalandırılmamasını eleştiren Ratzinger, "cinsel istismara karışan rahiplere yıllarca çok hafif cezalar verilmesinin doğru olduğu fikrinin teorikleştirildiğini" kaydetti.

Papalığı döneminde Papa 16. Benediktus adını kullanan, hastalığından dolayı 2013 yılında görevinden istifa eden Joseph Ratzinger'in Almanya'da yayın yapan Klerusblatt adlı aylık dergide yayımlanmak üzere "Kilise ve cinsel istismar skandalı" başlığıyla kaleme aldığı 18 sayfalık belge, farklı basın kuruluşlarının internet sayfalarında yayımlandı.

MADRİD (AA) - Emerit Papa 16. Benediktus tarafından yazılan 18 sayfalık bir belgede, cinsel istismar skandallarından dolayı Katolik Kilisesindeki "ruhani çöküşün" 1968 yılında başladığı ifade edildi.

Ratzinger, 1960-1980 yıllarındaki 20 yılda "cinsellikle bağlantılı Katolik Kilisesindeki standartların ahlaki açıdan tamamen çöktüğüne" işaret ederek, 1968 Fransa Devrimi'nin fizyolojisinin de etkisiyle "çocuklara yönelik cinsel istismarın müsaade edilebilir şeklinde bir algıyla normalleştirildiğini" ifade etti.

Ratzinger ayrıca, söz konusu 18 sayfalık belgeyi Papa Franciscus ve Vatikan Devlet Sekreteri Pietro Parolin'in onayıyla yazdığını belirtti.

Papa Franciscus'un öncülüğünde ve Katolik din adamlarının katılımında şubat ayında yapılan cinsel istismarlarla ilgili Vatikan Zirvesi'ne de değinen Ratzinger, şu ifadeleri kaleme aldı:

"Rapor edilen olayların kapsamı ve ciddiyeti rahipleri şaşırtmış, insanlarda çöküntüye yol açmış ve birçok kişinin Kiliseye olan inancını sorgulamasına neden olmuştur. Kiliseyi, halklar arasında bir ışık ve bir kez daha yıkımın güçlerine karşı bir güç olarak kabul edilebilir kılmak için güçlü bir mesaj göndermek ve yeni bir başlangıç yapmak için gerekliydi."

Vatikan, Katolik Kilisesinde çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunan rahiplerin vakalarının son dönemlerde uluslararası medyada gün yüzüne çıkmasından sonra adımlar atmaya başlamıştı.

Cinsel istismar olaylarından dolayı özür dileyen Papa Franciscus, son olarak Vatikan'daki vatandaşların ve diplomatların gördükleri ve duydukları herhangi bir cinsel istismar olayını rapor etmesini zorunlu kılan bir yasa çıkarttı.

