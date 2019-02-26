Katolik Kilisesi’nin 3. en büyük kardinali, çocuk tacizinden suçlu bulundu

Katolik dünyasının 3. en üst seviye Kardinali olan ve bir zamanlar Vatikan’ın hazinesinden sorumlu olan ve George Pell, Avustralya’nın Melbourne mahkemesinde görülen çocuk taciz davasında suçlu bulundu.

Bir zamanlar Vatikan’ın hazinesinden sorumlu olan George Pell, 1996 yılında Melbourne’nin başpiskopusu olarak atanmasından hemen sonra 16 yaşından küçük 4 çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulundu. Kararın verilmesinin ardından dizinden ameliyat olması için kefaleten serbest bırakılan ve Çarşamba günü temyiz mahkemesinde davası görülecek olan Kardinal George Pell’in cezasının belli olacağı kaydedildi.

Kardinal George Pell’in davasının yayın yasağı bu sabah mahkeme başkanı yargıç Peter Kidd tarafından kaldırıldı. Melbourne bölge mahkemesi jürisi geçtiğimiz 11 Aralık’ta Kardinal George Pell’i oy birliğiyle suçlu bulmuştu ancak yayın yasağı konulduğu için karar bugüne kadar açıklanamamıştı. Jüri zanlıyı Ağustos ayında 5 çocuk taciz suçundan yargılamış davanın yeniden görülme kararı alınmıştı.