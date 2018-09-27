Katolik öğrencilerden eşcinsel öğretmene destek protestosu

Bild gazetesine konuşan okul müdürü Michael Brands, "Kendisine okulumuzda iş vermek istiyorduk ancak bir erkek ile evlenme kararı, benim kontratı geri çekmeme neden oldu” diyor ancak öğrencilerin eylemlerini olumlu buluyor ve konuyu aralarında açıkça konuştuklarını kaydediyor.

Okulun yönetiminden sorumlu olan Kilise yetkilileri, eşcinsel öğretmenin evlilik planlarının "Katolik Kilisesi'nin evlilik ve aile hakkındaki görüşlerine ters düştüğünü” kaydettiler.

Söz konusu öğretmenin okulda, yüksek öğrenimin ardından yapılan öğretmenlik stajını tamamladığı ve kendisine hemen iş teklif edildiği, ancak erkek arkadaşı ile evlenme planlarını açıklamasının üzerine iş teklifinin geri çekildiği bildiriliyor.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Borken kentinde, Katolik Kilisesi'ne bağlı olan Mariengarden Lisesi öğrencileri, okul yönetiminin eşcinsel bir öğretmeni işe almaktan vazgeçmesini protesto etti. 600'e yakın öğrenci, renkli balonlarla temsili bir gökkuşağı oluşturarak, "Mariengarden renklidir” yazan bir pankart taşıdılar.

Öğrencilerin okul yönetimine tepkisi büyük

İngilizce ve biyoloji dersi veren öğretmenin, öğrenciler tarafından sevildiği bildiriliyor. Bild gazetesine konuşan 17 yaşındaki öğrenci temsilcisi Lara Doods, “Harika bir öğretmenin, sadece sevgilisi ile evlenmek istediği için okulumuzda çalışmasına izin verilmemesini kabullenmek istemiyoruz.” dedi.

Lisenin web sitesinde yer alan ve okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve öğrenci temsilcilerinin ortaklaşa yaptıkları bir açıklamada ise, Mariengarden Lisesi'nin tartışmaların açıkça sürdürülebileceği bir yer olmasının gerekliliği vurgulandı.

Okul yönetiminin bağlı olduğu Katolik kurumun sözcüsü Christoph Heinemann ise, Katolik Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Kilise'nin iş dünyasını düzenleyen kurallarına dikkat çekerek, "Elimiz kolumuz bağlı, önümüzde alternatif bir seçenek yok” şeklinde konuştu.

Almanya Anayasası, Katolik Kilisesi'ne kendi kuralları çerçevesinde eleman işe alma ve işten çıkarma hakkı tanıyor.

Nancy Isenson

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