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  4. Katoliklerin ruhani lideri Papa korona aşısı oldu

Katoliklerin ruhani lideri Papa korona aşısı oldu

14.01.2021 15:04 | Son Güncelleme:
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Katoliklerin ruhani lideri Papa korona aşısı oldu

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıdan yapıldığı bildirildi.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı yazılı açıklamada, "Vatikan Şehir Devleti tarafından başlatılan aşılama programı çerçevesinde, Papa Franciscus'a aşının ilk dozunun verildiğini onaylayabilirim." ifadesini kullandı.

Bruni, Papa Franciscus'un selefi 93 yaşındaki Emerit Papa 16. Benediktus'a da Kovid-19 aşısının yapıldığını belirtti.

Vatikan'da Kovid-19 aşılama kampanyası dün başlatılmıştı.

Papa Franciscus, 9 Ocak'ta TG5 kanalında yayınlanan röportajında, "Ahlaki açıdan herkesin aşı olması gerektiğine inanıyorum. Bu, etik bir seçenektir çünkü mevzubahis olan sağlığınız ve yaşamınız ama aynı zamanda başkalarının da hayatıyla oynuyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.

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