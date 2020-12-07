Katran nedir? Katran türleri neler?

Katran insanlık tarihinde uzun zamandır yaygın olarak kullanılan bir maddedir. Peki katran nedir diye merak ediyorsanız; sizin için harka bir yazı derledik. Yazımızda katran ne demek öğrenebilecekseniz. Çeşitleri ve daha fazlası hakkında bilgi için hadi yazıya geçelim...
Katran kendine has özellikleri olan koyu renkte yoğun bir yağdır. Siyah renkte olan katran, suda erimeyen ve viskozitesi yüksek bir maddedir. Klor oranı bakımından yüksek olan katran maddesinin üretimi için özel şartlarının sağlanması gerekir. Bu özel şartların sağlanmasında yüksek miktarda ısı kullanılır ve oksijensiz bir ortam oluşturulur. Bu koşullar altında damıtma yolu ile katran üretimi sağlanmış olur. Katran aynı zamanda ağaçlardan da elde edilebilen bir üründür. Çam ağacı, selvi ağacı, ardıç gibi çeşitlerin ve katran ağacı diye bilinen bir ağacın gövdelerinin işlem görmesi ile elde edilebilir. Sanayide ise petrol veya kömür gibi maddelerden elde edilir.
Katranın üretim maddesi aynı zamanda türünü belirleyen en önemli etkendir. Dünya genelinde genellikle kömür katranı yaygın olarak kullanılır. Kömür katranı, kömürün ısı altında damıtılması ile elde edilen bir üründür. Ülkemizin yer altı kaynaklarından olan kömürün yaygın olması dolayısı ile sıklıkla tercih edilir. İşlemesi oldukça zor olan bu ürünün üretimi esnasında, kömürün maruz kaldığı sıcaklık derecesine göre farklı yağlar ortaya çıkarır. 200 derece sıcaklığa kadar işlenen kömürlerden hafif yağlar olarak adlandırılan benzen ve toluen gibi maddeler elde edilir. 250 derece sıcaklıktan ise; orta derece yağlar olarak adlandırılan ürünler elde edilir. 300 dereceye kadar olan sıcaklıklardan genellikle ağır yağlar elde edilmektedir. Kömür katranı yüksek oranda patlayıcı etkiye sahip bir maddedir. Naftalin kokulu ürün, siyah renktedir. Acı tat ise; en belirgin özellikleri arasındadır. Ağaç katranı üretiminde kullanılan ağaçlar genellikle kömürün en temel hammaddesidir. Kızılçam, sedir ve karaçam gibi ağaç türlerinin yanında ağaç katranı olarak bilinen bir bitki türü bu üretim için tercih edilir. Son yıllarda tercih edilmeyen bir ürün olan ağaç katranı, patlayıcı ve yanıcı özelliğe sahiptir. Kahverengi veya siyah olabilen bu madde diğer türleri gibi keskin bir kokuya sahiptir ve daha akıcı bir yapıdadır.
Katran, geniş kullanım alanına sahip uzun yıllardır tercih edilen bir malzemedir. Katranın türüne göre kullanım alanı da değişiklik gösterir. Kömür katranı suda çözünme özelliğine sahip olmadığı için yaygın olarak yalıtım malzemesi amacıyla tercih edilir. Tavan ve çatılarda tercih edilen bu ürün aynı zamanda plastik üretiminde de kullanılan bir malzemedir. Katran metal ve duvar boyalarına da karıştırılır. Katranın nadiren de olsa bit öldürme ve mikrop temizleme amacıyla kullanıldığı görülmüştür. Ağaç katranı ise; plastik ürünlerin daha yumuşak olması için tercih edilir. Sağlık alanında da cilt yaralarının iyileşmesinde kullanıldığı görülmüştür. Katran genel olarak yol çalışmalarında sıklıkla kullanılır.
Katran Sabunu Nedir?
Katran sabunu aynı katran renginde olan faydalı ve yararlı bir sabun türüdür. Sabunlar doğası gereği yağlardan elde edilen ürünlerdir. Katran da kıvamlı ve yoğun bir yağ olması nedeniyle sabun üretimi için ideal bir maddedir. Aktarlarda sıklıkla önerilen bu ürün cilt ve saç temizliğinde kullanılır. Ardıç ağacından elde edilen katrandan yapılan sabunlara kimi yerlerde ardıç sabunu denir. Deriye ya da saça masaj yaparak uygulanır. Saçta bir süre beklemesi (5 - 6 dakika) faydalı olacaktır.
Katran sabunları zengin içeriği sayesinde sıklıkla kullanılır. Katran yağı da düzenli kullanımda fayda sağlayan ürünler arasındadır.
Egzama tedavisi için şifa arayan çoğu kimselere doktorlar katran yağı kullanmasını tavsiye eder.
Katran yağının uyuz hastalığına da faydası olduğu bilinmektedir.
Katran yağı aynı zamanda yoğun olarak yara tedavisinde kullanılır. Hücre yenileyici etkisi sayesinde yaraların iyileşmesini hızlandırdığı bilinmektedir.
Katran yağı kanamalı yaralanmalarda kanın durması için kullanılabilir.
Sindirime faydası olduğu söylenmektedir. İshal durdurucu etkisi vardır.
Katran yağının su ile karıştırılarak içilmesi sonrasında enerji verici etkisi olduğu görülmüştür.
Katran yağı; saçkıran tedavisinde, kellik tedavisinde tercih edilen bir üründür. Antiseptik özelliğe sahiptir.
Cilt için oldukça besleyici ve sağlıklı olan katran sabunları vitiligo gibi hastalıklara iyi gelir. Ciltte oluşan tahriş gibi problemlerin tedavisinde kullanılır.
Selülit ve sivilce gibi basit cilt problemlerinin iyileşmesi için kullanılabilir.
Mantar ve ayak kokusu oluşumunu engelleyici özelliğe de sahiptir.
Katran ne demek diye düşünen çoğu kimselerin aklına yararları olduğu gibi zararları olabileceği de gelir fakat katran sabununun belirgin bir yan etkisi görülmemiştir. Katran sabunu öncelikle gebe veya emziren kadınlara tavsiye edilen bir ürün değildir. Yan etkisi olup olmayacağı bilinmediğinden riske girilmesi tavsiye edilmez. Bir diğer nokta ise; çok hassas cilt yapısı olanlarda tahriş edici etkiler görülebileceğidir. Katran sabunu veya yağı kullanmaması gereken bir diğer grup ise; böbrek hastalarıdır.
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