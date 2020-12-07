Katran nedir? Katran türleri neler?

Katran insanlık tarihinde uzun zamandır yaygın olarak kullanılan bir maddedir. Peki katran nedir diye merak ediyorsanız; sizin için harka bir yazı derledik. Yazımızda katran ne demek öğrenebilecekseniz. Çeşitleri ve daha fazlası hakkında bilgi için hadi yazıya geçelim...

Katran Nedir?

Katran kendine has özellikleri olan koyu renkte yoğun bir yağdır. Siyah renkte olan katran, suda erimeyen ve viskozitesi yüksek bir maddedir. Klor oranı bakımından yüksek olan katran maddesinin üretimi için özel şartlarının sağlanması gerekir. Bu özel şartların sağlanmasında yüksek miktarda ısı kullanılır ve oksijensiz bir ortam oluşturulur. Bu koşullar altında damıtma yolu ile katran üretimi sağlanmış olur. Katran aynı zamanda ağaçlardan da elde edilebilen bir üründür. Çam ağacı, selvi ağacı, ardıç gibi çeşitlerin ve katran ağacı diye bilinen bir ağacın gövdelerinin işlem görmesi ile elde edilebilir. Sanayide ise petrol veya kömür gibi maddelerden elde edilir.

Katranın Çeşitleri Nelerdir?

Katranın üretim maddesi aynı zamanda türünü belirleyen en önemli etkendir. Dünya genelinde genellikle kömür katranı yaygın olarak kullanılır. Kömür katranı, kömürün ısı altında damıtılması ile elde edilen bir üründür. Ülkemizin yer altı kaynaklarından olan kömürün yaygın olması dolayısı ile sıklıkla tercih edilir. İşlemesi oldukça zor olan bu ürünün üretimi esnasında, kömürün maruz kaldığı sıcaklık derecesine göre farklı yağlar ortaya çıkarır. 200 derece sıcaklığa kadar işlenen kömürlerden hafif yağlar olarak adlandırılan benzen ve toluen gibi maddeler elde edilir. 250 derece sıcaklıktan ise; orta derece yağlar olarak adlandırılan ürünler elde edilir. 300 dereceye kadar olan sıcaklıklardan genellikle ağır yağlar elde edilmektedir. Kömür katranı yüksek oranda patlayıcı etkiye sahip bir maddedir. Naftalin kokulu ürün, siyah renktedir. Acı tat ise; en belirgin özellikleri arasındadır. Ağaç katranı üretiminde kullanılan ağaçlar genellikle kömürün en temel hammaddesidir. Kızılçam, sedir ve karaçam gibi ağaç türlerinin yanında ağaç katranı olarak bilinen bir bitki türü bu üretim için tercih edilir. Son yıllarda tercih edilmeyen bir ürün olan ağaç katranı, patlayıcı ve yanıcı özelliğe sahiptir. Kahverengi veya siyah olabilen bu madde diğer türleri gibi keskin bir kokuya sahiptir ve daha akıcı bir yapıdadır.