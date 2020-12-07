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Katy Perry sırrını böyle paylaştı! Ceketini açınca...

07.12.2020 16:33 | Son Güncelleme:
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İlk kez anne olan ünlü şarkıcı Katy Perry hamilelik kilolarını henüz tam olarak veremedi. Katy Perry ceketini açarak sırrını takipçileriyle paylaştı.

Nişanlısı Orlando Bloom ile birlikte Daisy Dove adını verdikleri kız bebeğini kucağına alan Katy Perry, doğum sonrası halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Katy Perry, henüz hamilelik öncesi formuna geri dönmedi. Kilolarını henüz veremeyen Perry sosyal medyada yaptığı esprili paylaşımlarla bazı 'sırlarını' da paylaştı.

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Perry sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda son derece şık, gece mavisi bir trençkotla kameraya doğru yürüyor. Sonra da trençkotunu kaldırıp daha formda görünmesini sağlayan "sırrını" yani toparlayıcı korsesini gözler önüne seriyor.

Katy Perry'nin bu paylaşımı dört saat içinde 600 bine yakın beğeni aldı ve takipçilerinden de yorum yağdı.

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