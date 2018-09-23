Katya Sambuca'dan olay paylaşım

Katya Sambuca'nın Instagram hesabından paylaştığı video tepki çekti. 22 saniyelik kayıtta, Katya Sambuca iç çamaşırlarıyla aslanların yanında duruyor.

Bir fotoğraf çekimi sırasında gerçekleştirilmiş kayıt, 60 binden fazla görüntülendi.

Video, özellikle hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti.

Kullanıcılardan biri, görüntünün altına "Onları rahat bırak" mesajını yazdı.

27 yaşındaki oyuncunun gerçek adı Yekaterina Mikhailova.

Rusya'nın en ünlü porno oyuncularından biri olan Sambuca, film yönetmeni Bob Jack'la evli.

16 yaşında Jack'le evlenen oyuncunun Zvana isimli bir kızı var.

