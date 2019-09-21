Kavacık’ta Üzüm Festivali

1836’da doğan Fransız botanik bilimci Pierre Alphonse Martin Lavallée, geliştirdiği yeni üzüm türünün, İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Kavacık köyünün kaderini değiştireceğini herhalde tahmin bile edemezdi. Alphonse Lavallée adını verdiği yeni üzüm çeşidinin Kavacık toprağıyla sağladığı uyumdan belki mutluluk duyardı, ama bu üzümün artık Türkiye’de Kavacık üzümü olarak tanınması muhtemelen onu üzerdi.

Ancak denizden 850 metre yüksekteki yaklaşık 200 haneli Kavacık halkı, bu üzümün kendi köylerinin adıyla tanınmasından memnun. Öyle ki Kavacık üzümünün tanınırlığını daha da artırmak için yıllardır festival düzenliyorlar.

Köy ekonomisinin temeli

Morumsu siyah renge sahip olan bu üzüm, Kavacık’ta 11 grama kadar tane iriliğine ulaşabiliyor. İnce kabuğu, aroması ve eşsiz lezzetiyle çekirdekli olmasına rağmen sofralarda her zaman kendine yer buluyor. Şaraplık olarak da kullanılabilen Kavacık üzümü, köy ekonomisinin de temelinin oluşturuyor.

VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Kavacık Muhtarı Mustafa Öztürk, “Üzüm bizim için çok önemli. Köy ekonomisinin yüzde 85-90’ını oluşturuyor diyebilirim. Festival sayesinde de tanınma oranımız artıyor. Festival organizasyonu nedeniyle Karabağlar Belediye Başkanımız Muhittin Selvitopu’na teşekkür ediyorum. Geçen yıla göre ürün biraz daha az. Ama yine de köy halkı normal bir gelir elde edecek diyebilirim” ifadesini kullandı.