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Kavak Deresi'ne kimyasal karıştı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 12:40 | Son Güncelleme

ANALİZ SONUÇLARI BEKLENİYOR Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çerkezköy ilçesinde bulunan Kavak Deresi'nin renk değiştirip kirli akmasıyla ilgili yapılan yazılı bir açıklama yaptı.

ANALİZ SONUÇLARI BEKLENİYOR
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çerkezköy ilçesinde bulunan Kavak Deresi'nin renk değiştirip kirli akmasıyla ilgili yapılan yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, alınan numunelerin laboratuvarlara gönderildiği ve analiz sonuçlarının beklendiği bildirildi. Kavak Deresi ile ilgili basında çıkan haberler üzerine derede inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"11.07.2019 tarihinde Müdürlüğümüze gelen ihbara istinaden İl Müdürümüz Kaan Sinan Tohumcu nezaretinde müdürlüğümüz teknik personelince en kısa sürede olayın yaşandığı Kavak Deresi'ne intikal edilmiştir. Dere boyunca Organize Sanayi Bölgesi yağmur suyu hatları kontrol edilmiş, yağmur suyu hattına atıksu deşarjı yapabilecek işletmeler denetlenmiş, ancak haberlerde yer aldığı şekliyle beyaz renkli bir kirlilik kaynağına rastlanılmamıştır. Haber ile ilgili muhtelif görüntüler incelendiğinde olayın anlık ve geçici bir durum olduğu kanaatine varılmıştır. Ayrıca kirlilik oluşturduğu iddia edilen yağmur suyu hattından denetime ilişkin numuneler alınarak analizi yapılmak üzere akredite laboratuvarlara gönderilmiştir. Analiz sonuçlarına göre gerekli 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacağı hususu, kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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