Kavala AİHM'nin Kararı Üzerine Serbest Kalacak mı?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2 buçuk yılı aşkın süredir Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’yla ilgili 10 Aralık 2019’da verdiği 'ihlal' kararına Türkiye Cumhuriyeti’nin 9 Mart 2020’de yaptığı itiraz başvurusunu reddetti.

Böylelikle AİHM’nin beş ay önce vermiş olduğu ''Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı'' şeklindeki karar kesinleşmiş oldu.

AİHM’nin verdiği kararla ilgili olarak Adalet Bakanlığı’ndan henüz herhangi bir değerlendirme gelmiş değil.

Avukat Bayraktar: ''Bu kararla Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması gerekmektedir''

925 gündür tutuklu bulunan Kavala’nın avukatlarından Prof. Köksal Bayraktar, müvekkilinin serbest bırakılması için önce İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne ardından da Anayasa Mahkemesi’nde başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Bayraktar, ''AİHM’in vermiş olduğu kararla Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması gerekmektedir. Üstelik bu karar, 10 Aralık 2019’dan beri ortada. Hem bize hem de Türkiye Cumhuriyeti hükümetine tebliğ edilmiş durumda. AİHM, o kararıyla Osman Kavala’nın tutukluluğunun insan haklarına aykırılığını ortaya koydu. Türkiye’nin itirazını reddetti ve kararını Büyük Kurul’a yollamadı. Bundan sonra muhakkak Kavala’nın hürriyetine kavuşması gerekir. Biz savunma makamı olarak İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne müracaat edeceğiz. AİHM’nin kararının kesinleşmesinin ardından Anayasa Mahkemesi’ne bir kez daha başvuracağız'' diye konuştu.