Kavala AİHM'nin Kararı Üzerine Serbest Kalacak mı?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2 buçuk yılı aşkın süredir Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’yla ilgili 10 Aralık 2019’da verdiği 'ihlal' kararına Türkiye Cumhuriyeti’nin 9 Mart 2020’de yaptığı itiraz başvurusunu reddetti.
Böylelikle AİHM’nin beş ay önce vermiş olduğu ''Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı'' şeklindeki karar kesinleşmiş oldu.
AİHM’nin verdiği kararla ilgili olarak Adalet Bakanlığı’ndan henüz herhangi bir değerlendirme gelmiş değil.
Avukat Bayraktar: ''Bu kararla Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması gerekmektedir''
925 gündür tutuklu bulunan Kavala’nın avukatlarından Prof. Köksal Bayraktar, müvekkilinin serbest bırakılması için önce İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne ardından da Anayasa Mahkemesi’nde başvuruda bulunacaklarını söyledi.
Bayraktar, ''AİHM’in vermiş olduğu kararla Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması gerekmektedir. Üstelik bu karar, 10 Aralık 2019’dan beri ortada. Hem bize hem de Türkiye Cumhuriyeti hükümetine tebliğ edilmiş durumda. AİHM, o kararıyla Osman Kavala’nın tutukluluğunun insan haklarına aykırılığını ortaya koydu. Türkiye’nin itirazını reddetti ve kararını Büyük Kurul’a yollamadı. Bundan sonra muhakkak Kavala’nın hürriyetine kavuşması gerekir. Biz savunma makamı olarak İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne müracaat edeceğiz. AİHM’nin kararının kesinleşmesinin ardından Anayasa Mahkemesi’ne bir kez daha başvuracağız'' diye konuştu.
Gezi davasından beraat ettiği gün 15 Temmuz soruşturmasından gözaltına alındı ve bir gün sonra tutuklandı
18 Ekim 2017’de gözaltına alındıktan sonra 1 Kasım 2017’de tutuklanan Osman Kavala’nın yargılanmasına ikinci Gezi davası kapsamında 24 Haziran 2019’da başlandı.
Kavala’nın 2013 yılında meydana gelen Gezi olaylarının organizatörü olmakla suçlandığı davanın karar duruşması 18 Şubat’ta yapıldı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuksuz sekiz sanıkla birlikte Osman Kavala’nın da beraatine karar verdi. Karara hükümetten itirazlar geldi.
Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, şahsi Twitter hesabından, ‘‘Ülkemize en güzel yıllarını kaybettiren, demokrasimize ve ekonomimize en büyük darbeyi vuran, seçilmiş hükümeti vandallıkla devirmeyi amaçlayan, terör örgütlerinin panayır alanına dönen Gezi Kalkışması amasız, fakatsız, apaçık bir ihanettir’’ yazmasının ardından #GeziDarbesi etiketi TT oldu.
Gezi davasında beraat ettikten sonra iki ayrı soruşturmadan tutuklandı, birinden serbest bırakıldı
Yakınları cezaevi dışında gelmesini beklerken Kavala, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı yeni bir 15 Temmuz soruşturması kapsamında önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü, ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten' yeniden tutuklandı.
Kavala hakkındaki son soruşturma bu olmadı. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, 9 Mart 2020 tarihinde TCK 328'inci maddesi uyarınca ''devletin dış güvenliği veya dış siyasal yararlar bakımından niteliği itibari ile gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek'' suçlamasıyla Kavala’yı bir kez daha tutukladı. Üstelik Kavala, bu soruşturma kapsamında tutuklanmış, ancak 9 Ekim 2019’da re'sen tahliye edilmişti.
Casusluktan tutuklanan Kavala, 20 Mart’ta 15 Temmuz soruşturmasından serbest bırakıldı.