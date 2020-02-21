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Kavala: ‘Darbe Girişimi Planlayıcısı Olduğum İddiası Art Niyetli’

21.02.2020 22:16 | Son Güncelleme

Anadolu Kültür Derneği’nin kurucusu ve işadamı Osman Kavala, Gezi Davası’nda beraat ettikten sonra bu sefer de 15 Temmuz darbe girişiminde rolü bulunduğu iddiasıyla yeniden tutuklanmasının “art niyetli” olduğunu söyledi

Kavala: ‘Darbe Girişimi Planlayıcısı Olduğum İddiası Art Niyetli’

Anadolu Kültür Derneği’nin kurucusu ve işadamı Osman Kavala, Kavala, Türkiye’de 2013 yaz aylarında demokratik talepler ile yürütülen Gezi eylemleri nedeniyle yapılan yargılamada hakkında beraat kararı verildikten sonra darbe girişimi suçlamasıyla yeniden tutuklanması ardından bugün ilk kez açıklama yaptı. Kavala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yargı sürecine müdahalede bulunduğunu belirterek, hukuksuz ve mantıksız bir suçlamayla yeniden tutuklandığını kaydetti.

Kavala, Erdoğan’ı işaret ettiği ve geçmişte zaten soruşturma sürecinde geçtiği darbe girişiminden yeniden suçlandığını ifade ettiği açıklaması şöyle:

“Her ne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının gereğini yerine getirmeyip tutukluluğumu sürdürmesi ciddi bir hak ihlali olduysa da İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararları olumlu yönde bir adımdır. Ben, Gezi Davası'ndaki temelsiz kurgunun, hukuksuzlukların, tutuklama uygulamasının, yargıdaki sorunların anlaşılmasına katkıda bulunacağını ve böylelikle onarıcı bir etki sağlayacağını ümit ediyordum. Ancak maalesef Cumhurbaşkanı'nın müdahalesi bu imkanı engelledi, bunun arkasından ilkinden çok daha hukuksuz biçimde ve mantıksız bir suçlamayla yeniden tutuklandım. İki buçuk yıl önce bana yöneltilen bu suçlamanın tek dayanağı olan Henri Barkey ile yoğun irtibatım olduğu iddiası Emniyet’ten gelen iletişim kayıtlarıyla uzun zaman önce çürütülmüştü. Benim 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olduğum iddiası, Gezi Protestolarını planladığım ve organize ettiğim iddiasından çok daha mantıksızdır ve yoğun bir art niyeti göstermektedir. Maruz kaldığım bu yeni hukuksuzluğun uzun sürmeyeceğini, yargıya verdiği zararın kalıcı olmayacağını ümit ediyorum.”

Gezi Davası nedeniyle 840 gün boyuncu Silivri Cezaevi’nde tutuklu yargılanan Kavala, yeniden tutuklanasıyla bugün cezaevinde 843’ncü gününü geçirdi.

CHP Erdoğan’ın Soros fotoğrafını anımsattı

Bu arada CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Osman Kavala’yı hedef alarak “George Soros’un Türkiye ayağını beraat ettirmeye kalktılar” sözlerine karşı AKP’nin ilk yıllarındaki bir fotoğraf karesiyle kürsüdeydi.

Altay, Erdoğan’ı George Soros ile karşılıklı otururken gösteren fotoğraf karesini göstererek, “Osman Kavala için Soros’un Türkiye ayağı ifadesini kullanıyor. Ben onu bilmem onu tespit edecek yargıdır. Soros’un Türkiye ayağı bakımından demiyorum Sayın Kavala’ya atılan suçlarla ilgili orada hükmü verecek olan bağımsız yargıdır. Ama görüyoruz gibi artık bağımsız yargı yok. Şimdi Soros’un Türkiye ayağı Osman Kavala ise, Davos’ta 2003’te Erdoğan burada, Egemen bağış var, Ömer Çelik var karşısında George Soros ve ekibi var. Bu neyin ayağı? Kavala Soros’un Türkiye ayağı ise olur olmaz ben bu konu da sahiplenmiyorum bu konu da kamuoyunu bilgilendirecek olan Kavala’dır. Bu neyin ayağı bunu merak ediyorum. Kim ne kadar Soros’a yakın bu fotoğraf bu en güzel şekilde kanıtlıyor” dedi.

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