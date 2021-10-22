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Kavala: "Erdoğan Yargıyı Etkiliyor"

22.10.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017’den beri tutuklu olan işadamı Kavala, Cumhurbaşkanının kendisini aşağılayıcı ifadelerinin suçlu olduğu algısı yarattığı, bu şartlar altında da adil bir yargılama yapılamayacağı düşüncesinden hareketle artık duruşmalara katılmayacağını açıkladı

17 Ekim 2017’den beri tutuklu olan işadamı Osman Kavala, bundan sonraki duruşmalara katılmayacağını açıkladı.

Kavala, Gezi Dayanışması üyeleri Can Atalay, Mücella Yapıcı, gazeteci Can Dündar, Amerikalı akademisyen Henri Barkey ve Beşiktaş kulübü taraftar grubu Çarşı’nın üyelerinin de aralarında bulunduğu 52 sanıklı Gezi davasının tek tutuklu sanığıydı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Ekim’de son celsesinde mahkeme heyetinin oy çokluğuyla Kavala’nın tutukluğunun devamı yönünde karar verdikten sonra duruşmayı 26 Kasım’a ertelemişti.

Osman Kavala bugün sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamasında bu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üç günlük Afrika ülkeleri seyahatinden dönüşünde yaptığı değerlendirme nedeniyle aldığını duyurdu.

Erdoğan: ‘‘Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun?’’

Cumhurbaşkanı bu açıklamasında Kavala’yı ‘‘Soros artığı’’ olarak nitelerken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda Kavala’nın serbest bırakılmasını talep eden Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçiliklerini eleştirdi.

Uçakta gazetecilerinin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ‘‘Bakın şimdi AİHM bir karar almış. Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye'yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar. 10 tane büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? ‘Kavala'yı bırakın.’ Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun? Amerika, Almanya, hangisi böyle bir şeyi şu ana kadar yaptı? Konuştuğu zaman sana verecekleri cevap şudur, 'yargı bağımsızdır.' Sizde yargı bağımsız da bizdeki yargı bağımlı mı?’’ dedi.

Kavala: ‘‘Erdoğan, Soros ile bu vakfın kuruluşundan önceki bir tarihte tanışmış’’

Dört yıldır tutuklu olarak yargılanan Osman Kavala ise yazılı açıklamasında Erdoğan’ın bu açıklamalarına yanıt verdi.

Kavala, ‘‘Açık Toplum Vakfı’nın yönetim kurulunda diğer yönetim kurulu üyeleri gibi görev yaptım. Hiçbir dönemde başkanlığını üstlenmedim, Açık Toplum Vakfı’nı ya da George Soros’u temsil eder nitelikte bir yetkim, statüm olmadı. George Soros’un Türkiye ziyaretlerinde Vakıf yönetim kurulu üyeleriyle benim de katıldığım görüşmeleri, Vakfın çalışmaları ile ilgili sivil toplum faaliyetleri kapsamında gerçekleşti. Bildiğim kadarıyla, Sayın Erdoğan, George Soros ile bu vakfın kuruluşundan önceki bir tarihte tanışmış ve Soros’un en son Kasım 2015’te Türkiye’ye yaptığı ziyaret sonrasına kadar, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne mensup siyasetçiler ve Cumhurbaşkanı’nın danışmanları ile Soros’un diyaloğu devam etmiş. Ben bu görüşmelere dahil olmadım, içerikleri hakkında da bilgi sahibi değilim’’ dedi.

‘‘Duruşmalara katılmamın anlamsız olacağına inanıyorum’’

Kavala tüm duruşmalarda dile getirdiği gibi hakkındaki iddiaların delillere dayanmadığını yineledi.

Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, ‘‘Cumhurbaşkanının hüküm giymemiş ve yargılaması devam etmekte olan bir kişiye yönelik aşağılayıcı ve lekeleyici ifadeleri, insan haysiyetine saldırı niteliğindedir. Bunlar suçlu olduğum algısı yaratan ve yargıyı doğrudan etkileyen mesajlardır. Bu şartlar altında adil bir yargılama yapılmasına imkan kalmadığından, bundan sonra duruşmalara katılmamın ve savunma yapmamın anlamsız olacağına inanıyorum. Hukuk devletini savunan bir yurttaş olarak, yargının maruz kaldığı bu durumu meşrulaştırıcı bir edimde bulunmanın doğru olmadığını düşünüyorum’’ dedi.

Soylu da büyükelçilerin Kavala çağrısını eleştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da büyükelçiler açıklaması üzerinden Kavala ile ilgili bugün değerlendirmelerde bulundu.

Hak-İş’in 46. kuruluş toplantısında konuşan Soylu “Hukukun üstünlüğünden bahseden bunlar. 10 tane büyükelçi çıkacak diyecek ki ‘Şu adamı çıkarın.’ Yarın bizden Apo’yu da çıkarmamızı isteyebilirler. Yarın bizden 6-8 Ekim olaylarının faili, PKK’nın oyuncağı Selahattin Demirtaş’ı da çıkarmamızı isteyebilirler” dedi.

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