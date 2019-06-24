Kavala Gezi davasını Ergenekon kumpasına benzetti

Bir buçuk yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, Gezi iddianamesini Gülen Cemaati mensuplarının Ergenekon kumpasına benzetti.Gezi davasının ilk oturumuna Silivri'deki duruşma salonunda başlandı. İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen celseye tutuklu sanıklar Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu ile birlikte yedi tutuksuz sanık katıldı. Salona ilk olarak bir buçuk yıldır tutuklu bununan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala getirildi. Salonda hazır bulunan 200'e yakın izleyici, tutuklu sanıkların getirildiği koridordan çıktığı sırada Kavala'yı ıslık ve alkışlarla karşıladı. Kavala'nın ardından diğer tutuklu sanık, sivil toplum alanında çalışan Yiğit Aksakoğlu duruşma salonuna getirildi. Duruşmayı izleyenler arasında ABD, Almanya, İsveç, Fransa ve Kanadalı diplomatlar, HDP'li Garo Paylan, Ahmet Şık, Meral Danış Beştaş ile CHP'li Aykut Erdoğdu, Sezgin Tanrıkulu, ve Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu pek çok vekil vardı. Gezi davasında yargılanan sanıkları savunmak için de 100'e yakın avukat hazır bulundu. Aynı zamanda Gezi davası iddianamesinde isimleri bulunan müştekilerden bazıları da duruşma salonundaki yerini aldı.

Duruşma, sanıkların kimlik tesbitinin yapılmasıyla başladı. Mahkeme başkanı, sanıklar hakkında düzenlenen iddianamenin 650 sayfa olduğunu, hemen hemen Türkiye'de herkes tarafından okunduğunu savunarak kısa bir özet geçti. Heyet başkanı şüphelilerin 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması ve el değiştirmesi', 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme', 'nitelikli yapma' ve 'nitelikli yaralama' ile suçlandıklarını söyledi. Kavala: Fantastik suçlamalarla tutuklu bulunuyorum Duruşmada savunmasını ilk yapan isim Kavala oldu. Uzun bir savunma metni okuyan Kavala, 20 aydır mantığa aykırı, fantastik suçlamalarla tutuklu olduğunu, Gezi protestolarının işadamı George Soros tarafından finanse edildiğini, kendisinin de organizatörü olmakla suçlandığını söyledi. Yıllardır aynı cep telefonu numarasını kullandığını belirten Kavala, bilgisayarında silinmiş ya da gizlenen herhangi bir belge olmadığını da sözlerine ekleyerek "Örgüt yöneticisi olsam bu kadar şeffaf yaşamazdım" dedi.

"Sorgulanmadan hakkımda iddianame hazırlandı" Savcının kendisini sorgulama gereği duymadan iddianame hazırladığını aktaran Kavala, "Suçlu olduğum kanaatine ben daha gözaltına alınmadan varılmıştır. Bu iddianame, Gülen Cemaati mensuplarının hazırladığı Ergenekon kumpasına benzemektedir" diye konuştu. Soruşturma ilk olarak o dönem hala görevde olan Cemaat mensubu polis ve savcılarca 2013 yılında başlatılmıştı. Buna vurgu yapan Kavala, telefon dinlemelerinin de hakim kararı olmaksızın, usülsüz bir şekilde yapıldığını söyledi. Soros finansmanı ile Gezi protestolarını organize etmenin mümkün olmadığını savunmasında dile getiren Kavala, "Bu kadar büyük parayı iz bırakmadan aktarmak mümkün değil. MASAK kayıtlarında da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. MASAK kayıtlarından daha önemli bir delil olabilir mi" diye sordu. İddianamenin bir bölümünde Arap Baharı kastedilerek Soros'un, Mısır ve Tunus'ta da devrimleri finanse ettiği öne sürülüyordu. Bu iki ülkedeki devrimlerin hükümetin de yakın ilişkilerde olduğu Müslüman Kardeşler tarafından yapıldığını hatırlatan Kavala, hükümete yakın SETA'nın hazırladığı bir raporu da referans gösterdi. Raporda şöyle denmişti: "Mısır ve Tunus'ta Soros etkisi görülmemiştir. Aksine iki ülkede de Türkiye, Müslüman Kardelşler'e destek vermiştir."

"Müzakere yürüten hükümeti nasıl devirmeye çalışır?" Kavala ayrıca, Soros'un Gezi'yi finanse eden kişi olarak iddianamede kendine yer bulmasına karşın kendisi hakkında herhangi bir soruşturma ya da yakalama kararı da bulunmadığını aktardı. Bugüne dek yazılmış tüm bilimsel makalelerde Gezi'nin, hükümeti devirmeye yönelik bir hareket olmadığına vurgu yapıldığını söyleyen Kavala, kendisinin de Gezi sürecinde hükümetle görüştüğünü ve eylemcilerle hükümet arasında müzakere yürüten biri olduğunu belirtti. "Müzakere yürüten biri nasıl olur da hükümeti devirmeye çalışır" diye soran Kavala, beraatini ve tahliyesini talep etti. Aksakoğlu: İddianamede bakanlıklarla yaptığımız projeler var Kavala'nın ardından sanık kürsüsüne yedi aydır tutuklu bulunan sanık Yiğit Aksakoğlu çıktı. Hayatının hiçbir döneminde şiddeti savunmadığını söyleyerek söze başlayan Aksakoğlu iddianamede delil olarak gösterilen bazı konuşmaların aslında Aile ve Sosyal Politikalar ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları projelerle ilgili olduğunu söyledi. Aksakoğlu bakanlıklarla yapılan telefon konuşmalarının sanki Gezi ile ilgiliymiş gibi iddianameye konduğunu savundu.